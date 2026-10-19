Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός της Αιμοδοσίας: Οι δύο αποφάσεις για την ασφάλεια του αίματος και τους αιμοδότες

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Με δύο υπουργικές αποφάσεις θεσπίζονται το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας και το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον καλύτερο συντονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.

Το νέο ψηφιακό πλαίσιο, της κοινής υπουργικής απόφασης (οικ. 46730/2026 – ΦΕΚ Β 6279/16-10-2026) που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ της κυβερνήσεως στις 16 Οκτωβρίου, προβλέπει την παρακολούθηση της διακίνησης του αίματος, την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταγγίσεων και την οργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Αναλυτικά, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας αποσκοπεί στον συντονισμό των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Υποστηρίζει τη συλλογή αίματος, την παρακολούθηση των αποθεμάτων, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του. Παράλληλα, εισάγεται σύστημα επαγρύπνησης για την καταγραφή σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενισχύοντας την εποπτεία της ασφάλειας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Στις λειτουργίες του περιλαμβάνονται επίσης η παραγωγή ανωνυμοποιημένων δεδομένων για την υποστήριξη του συστήματος υγείας και η διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την τεχνική λειτουργία του συστήματος αναλαμβάνει η ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Σημειώνεται ότι προβλέπεται:

η διασύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση,

τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας

τα εθνικά μητρώα ασθενών, εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα του αίματος.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες για τα προσωπικά δεδομένα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει ο GDPR. Τα στοιχεία αιμοδοτών και ασθενών θα τηρούνται ισοβίως και για 20 χρόνια μετά τον θάνατό τους. Η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά σε αρμόδιους φορείς και επαγγελματίες υγείας, ενώ για ερευνητικούς σκοπούς θα εφαρμόζονται τεχνικές ανωνυμοποίησης ή ψευδωνυμοποίησης.

Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών

Με τη δεύτερη απόφαση συστήνεται το Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών, το οποίο εντάσσεται στο κεντρικό σύστημα. Οι εθελοντές θα μπορούν να δημιουργούν:

προσωπικό λογαριασμό,

να παρακολουθούν το ιστορικό των αιμοδοσιών τους,

να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους

να λαμβάνουν υπενθυμίσεις.

Η λειτουργία του αναμένεται να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής και στον καλύτερο προγραμματισμό των εθνικών αναγκών σε αίμα.

Την εποπτεία του Μητρώου έχει το υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΚΕΑ, με την τεχνική υποστήριξη της ΗΔΥΚΑ.

Οι δύο αποφάσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιακή ενοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, εγγυώμενες την ασφάλεια και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Δείτε τις υπουργικές αποφάσεις:

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