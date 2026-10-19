Το ΠΑΣΟΚ ζητά την αποπομπή του Μπεκίρη από το γραφείο του πρωθυπουργού

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Την απομάκρυνση του Μιχάλη Μπεκίρη από το γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, ζητάει το ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή», τονίζει σε ανακοίνωση του που εξέδωσε στον απόηχο δημοσιευμάτων για την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού του και την «ενδεχόμενη απουσία» πτυχίου του.

Στην ανακοίνωση του για το θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση «αποδέχεται πλήρως» το επιχείρημα Μπεκίρη ότι κατέχει τη θέση ως «εθελοντής».

«Και την ίδια στιγμή ενώ αποδέχονται τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση χωρίς ΦΕΚ διορισμού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τον υπερασπιστεί στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών» τονίζουν στη Χ. Τρικούπη.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «είναι ξεκάθαρο πως μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας σχετικά με την έλλειψη ΦΕΚ διορισμού και την ενδεχόμενη απουσία πτυχίου, ο κ. Μπεκίρης δεν μπορεί να παραμένει διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή».

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