Ανήλικοι εκλεβαν ρούχα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

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Η αστυνομία συνέλαβε πέντε ανήλικους που έκλεβαν ρούχα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.
Οι πέντε ανήλικοι (13, 16 και 17 ετών) αφαιρούσαν το αντικλεπτικό με ειδικό μαγνήτη και έκρυβαν τα ρούχα στα πράγματα τους.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη κλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα που μόλις είχαν κλέψει από καταστήματα αλλά και ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά των ρούχων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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