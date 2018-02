Καπουτζίδης - Μακρυπούλια: O λόγος που δεν λένε ούτε καλημέρα και η προδοσία που δεν έμαθε κανείς

Οριστική ρήξη στην σχέση τους. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια δεν είναι πλέον φίλοι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «DOT», ο Γιώργος Καπουτζίδης ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να ξανασμίξει ποτέ η θρυλική παρέα του «Παρά πέντε».

Ο δημοφιλής σεναριογράφος και ηθοποιός έδωσε μια σκληρή απάντηση για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάσει.

«Αισθάνομαι ότι από κάποιους ανθρώπους έχω ακούσει πολλά ευχαριστώ και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάστηκε καν να το πουν κάποιοι, το βλέπω στα μάτια τους και τους ευχαριστώ κι εγώ. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι νιώθω ότι και «ευχαριστώ» δεν είπαν και με πλήγωσαν και με στεναχώρησαν.

Μου κόστισε πολύ! Το κουβαλάω μέσα μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Δεν θα το συγχωρήσω και ποτέ. Όταν ένας άνθρωπος σε δύσκολη στιγμή σου δεν είναι εκεί, τι να το κάνεις αν σε 10 χρόνια έρθει και σου πει: «Ξέρεις, τώρα μπορώ να είμαι δίπλα σου». Ε, καλά, τώρα έχω βρει άλλους να είναι δίπλα μου, Σε κάποιους ανθρώπους νιώθω ότι έδωσα πάρα πολλά, νιώθω ότι άλλαξε και όλη τους η ζωή. Για κάποιους μπορώ να το πω» σημείωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στη συνέχεια τον ρώτησαν αν θα πήγαινε καλεσμένος στο «Sunday Live», που παρουσιάζει ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζέτα Μακρυπούλια, και εκείνος απάντησε: «Γιατί μου το ρωτάς αυτό; Όχι, δεν θα πήγαινα! Δεν θα πήγαινα για δικούς μου, προσωπικούς λόγους».

Από τη δεύτερη σεζόν του «Παρά πέντε» είχαν σχηματιστεί δύο παρέες. Στη μία ήταν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη και στη δεύτερη η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Ο Γιώργος εκείνη την περίοδο έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία στη Ζέτα και μάλιστα είχε μεγαλώσει κατά πολύ το ρόλο της «Αμαλίας» τη δεύτερη σεζόν. Μετά το τέλος της σειράς ο Γιώργος διατήρησε επαφές με όλους.

Με την πρώτη όμως που διαταράχθηκαν οι σχέσεις ήταν η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ακριβώς την επόμενη σεζόν κι ενώ ο Γιώργος της είχε ζητήσει να περιμένει για τη νέα σειρά του, εκείνη υπέγραψε στον Alpha για να κάνει τη «Βέτα», ένα ρόλο που έμοιαζε με αυτόν της «Ζουμπουλίας».

Κι αυτό ενόχλησε απίστευτα τον Καπουτζίδη. Την ίδια περίοδο με την Ζέτα έκαναν κοινέ βραδινές εξόδους, ταξίδια ενώ παρουσίασαν μαζί και την ελληνική Eurovision.

Η Ζέτα, που ήταν πια κολλητή με την Ελισάβετ, άρχισε να απομακρύνεται από τον Γιώργο, χωρίς εκείνος να έχει καταλάβει τι έχει συμβεί.

Ήταν η περίοδος που ξεκινούσε η σχέση της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και άλλαξαν και οι παρέες της.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Καπουτζίδης της πρότεινε να συνεργαστούν κι εκείνη προτίμησε τα «Βαφτίσια» με τον Νίκο Μουτσινά.

Έτσι, η σχέση των δύο μπήκε σε ακόμη χειρότερη φάση και ο Γιώργος εκείνη την περίοδο ένιωσε πως ο άνθρωπος που του έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα του τον πρόδωσε. Πριν από μερικά χρόνια συνέβη και το τελευταίο, που έφερε την οριστική ρήξη.

Στον Καπουτζίδη, που είχε κάνει το πρώτο «Just the two of us», προτάθηκε και το δεύτερο, αλλά το αρνήθηκε, επειδή ετοίμαζε το σίριαλ «Εθνική Ελλάδος». Τότε λοιπόν έμαθε από ανθρώπους του καναλιού και όχι από την ίδια τη Ζέτα πως θα κάνει εκείνη το δεύτερο κύκλο.

Όμως λέγεται πως από την πλευρά της η Ζέτα ήθελε το ρόλο της Σμαράγδας Καρύδη στην «Εθνική Ελλάδος», ωστόσο ο Καπουτζίδης της διαμήνυσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν ξανά.

Πηγή: youweekly.gr