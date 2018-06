Gigi Hadid: Η νέα τις φωτογράφιση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων! (Photos)

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Jeremy Scott και καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Moschino παρουσίασε τη νέα του καμπάνια στην οποία συμμετέχουν πασίγνωστα μοντέλα όπως η Gigi Hadid και η κόρη της Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Στις πόζες τους τα μοντέλα έχουν αλλάξει χρώμα στο δέρμα και αυτό στάθηκε αφορμή ώστε να ξεσπάσει πλήθος αντιδράσεων.

Ο Jeremy Scott ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Gigi Hadid να είναι μπλε και έγραψε: The only thing illegal about this alien is how good she looks (Το μόνο παράνομο σε αυτή την εξωγήινη είναι το πόσο όμορφη δείχνει).

Όμως η λέξη allien δε σημαίνει μόνο εξωγήινη, καθώς χρησιμοποιείται γενικά και για τους ξένους όπως και για τους μετανάστες.

Με τον σάλο που έχει προκληθεί τον τελευταίο καιρό στις ΗΠΑ με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας, με το Μεξικό και τους παράνομους μετανάστες (Illegal Alliens), πολλοί ήταν αυτοί που αντέδρασαν με αποτέλεσμα ο Scott να σβήσει τελικά το σχόλιό του.

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε, ο διάσημος σχεδιαστής έγραψε ένα δεύτερο σχόλιο τονίζοντας ότι αυτό που ήθελε ήταν να προκαλέσει μια συζήτηση σχετικά με το τι είναι τελικά οι "allien".

«Eίναι πορτοκαλί, μπλε, κίτρινοι, πράσινοι; Όχι είναι οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι συνάδελφοί μας, οι συγγενείς μας και άνθρωποι που αγαπάμε» ‘εγραψε για να δεχθεί για ακόμη μια φορά τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών του διαδικτύου που υποστήριζαν ότι χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται μια ανθρωπιστική κρίση μόνο και μόνο για να διαφημίσει την καμπάνια του.