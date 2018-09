Αντόνιο Μπαντέρας: Δείτε με τι τρόπο χειροκροτούσε στα βραβεία ΕΜΜΥ - Χαμός στο Twitter (Videos)

Ένα από τα αξιοσημείωτα της τελετής απονομής των Όσκαρ ήταν το αλλόκοτο χειροκρότημα της Νicole Kidman που είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο, με την ίδια να εξηγεί ότι ο λόγος που χειροκροτούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν επειδή φορούσε ένα δαχτυλίδι που δεν έπρεπε να χαλάσει.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC