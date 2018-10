Αυτό θα είναι το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ

Στο ΕΡΤ HD θα φιλοξενηθούν οι εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις που εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Στο πακέτο της συμφωνίας, που ενέκρινε το ΔΣ της ΕΡΤ με ψήφους τρεις υπέρ και δύο λευκά, περιλαμβάνονται οι αγώνες της Football League, της Basket League, της Volley League, καθώς και των πρωταθλημάτων χάντμπολ Handball Premier και της Α1 πόλο.

Ειδικά για τη Basket League η συμφωνία είναι διάρκειας δύο ετών, με τη χρήση πρόσθετων διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως video on demand, over the top (mobile application, ert GO) κ.ά.

Ο μεγάλος αγώνας της Super League θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, ενώ τα υπόλοιπα αθλητικά γεγονότα στο αθλητικό, υψηλής ευκρίνειας κανάλι. Η ΕΡΤ2 θα μεταδίδει σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και τη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.

