Βλάντιμιρ Πούτιν: Γυμνόστηθος, αγκαλιά με ζώα στο ημερολόγιο του 2019 (Videos)

Η σειρά ημερολογίων με τον Βλάντιμιρ Πούτιν κυκλοφόρησε την έκδοση της για το 2019, προκαλώντας σάλο στο διαδίκτυο.

Προσπαθώντας να περάσει τις ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του, ο πρόεδρος της Ρωσίας εμφανίζεται σε άλλες φωτογραφίες με ζώα, όπως μια λεοπάρδαλη ή σκύλους, ενώ σε άλλες τον βλέπουμε να ασκεί διάφορα εθλήματα όπως χόκεϊ, ιππασία και σκοποβολή.

Σε κάποια από αυτές, μάλιστα, εμφανίζεται γυμνόστηθος να βουτά στα παγωμένα νερά μιας λίμνης, στο πλαίσιο των Θεοφανίων.

Το ημερολόγιο σχεδιάστηκε για να δείξει στους Ρώσους ότι έχουν έναν δυνατό και σταθερό ηγέτη, ο οποίος όμως έχει και μία πιο ανθρώπινη και ευαίσθητη πλευρά.

Οι φωτογραφίες αυτές του Βλάντιμιρ Πούτιν δεν είναι καινούργιες, καθώς οι περισσότερες προέρχονται από παλαιότερες εμφανίσεις του και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα ημερολόγια.

Οι δημοσιογράφοι αναμένουν με περιέργεια το καθιερωμένο ετήσιο ημερολόγιο του Πούτιν, σχολιάζοντάς το ποικιλοτρόπως.

«Τι κοινό έχουν η Βασίλισσα Ελισάβετ, παλαίστριες και ρωσικά όπλα; Εμφανίζονται όλα στην τελευταία σουρεαλιστική έκδοση των ημερολογίων του Βλάντιμιρ Πούτιν για το 2019» αναρωτιέται χαρακτηριστικά δημοσιογράφος του BBC, ενώ η Σάρον Γουάινμπεργκερ των Yahoo News ανακοίνωσε με σοβαροφανές ύφος: «Διακόπτουμε την κανονική ροή ειδήσεων για να σας παρουσιάσουμε τον γυμνόστηθο Πούτιν»!

What do Queen Elizabeth, female arm-wrestlers & Russian weapons have in common? They all feature in the latest surreal selection of Vladimir Putin 2019 calendars. pic.twitter.com/6EhKRLsCZO