«House of Cards»: Ιντριγκες, δολοφονίες και χωρίς Κέβιν Σπέισι

«Από ό,τι σας είπε ο Φράνσις τα τελευταία πέντε χρόνια μην πιστεύετε λέξη. Θα είναι διαφορετικά τώρα, ανάμεσα σε εσάς και εμένα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια». Επειτα από πέντε σεζόν, η Κλερ Αντεργουντ είναι η αδιαμφισβήτητη οικοδέσποινα του «House of Cards», η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η κάμερα της ανήκει ολοκληρωτικά και εγκαινιάζει την ολόδική της επικοινωνία με τους θεατές με φράσεις όπως η παραπάνω. Επειτα από την απόλυση του Κέβιν Σπέισι λόγω της ανάμειξής του στο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που συγκλόνισε το Χόλιγουντ, η τελευταία σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς του Netflix, που προβάλλεται στην Ελλάδα και από την Cosmote tv, προκάλεσε επί μήνες συζητήσεις και εικασίες.

Η απουσία του Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι λείπει και μαζί του λείπε και η στιβαρή παρουσία του, ο στόμφος, το εκτόπισμα της ερμηνείας του. O όμιλος Netflix απομάκρυνε τον Κέβιν Σπέισι από τη σειρά μετά τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον του 58χρονου αμερικανού ηθοποιού.

«Το Netflix δεν θα μετάσχει πλέον σε καμιά παραγωγή του House of Cards, αν ο Κέβιν Σπέισι συνεχίσει να εμφανίζεται στη σειρά. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την εταιρία παραγωγής MRC (που συγχρηματοδοτεί τη σειρά) το χρονικό αυτό διάστημα για να κάνουμε μια αποτίμηση και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε», ανακοίνωσε η συνδρομητική τηλεοπτική υπηρεσία.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν οι κατηγορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις ερχόντουσαν μία πίσω από την άλλη. Ορισμένες από τις κατηγορίες αυτές αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα τα τελευταία 30 χρόνια και μια μεταξύ αυτών αφορά απόπειρα βιασμού ενός 15χρονου ανηλίκου

Το πρώτο επεισόδιο

Ο Φρανκ είναι νεκρός, η Κλερ είναι ελεύθερη από την παρουσία του, αλλά αιχμάλωτη της κληρονομιάς του. Νέοι εχθροί εμφανίζονται στο προσκήνιο, παλιές συμμαχίες αμφισβητούνται, καινούργιες εγκαινιάζονται.

Η 6η σεζόν του House of Cards κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 4/11 στις 21.00, στο Cosmote Cinema 4HD και θα είναι διαθέσιμο on demand στην υπηρεσία Cosmote TV Plus και στο Netflix από 2/11.