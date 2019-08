Η στιγμή που η πρόνοια παίρνει το παιδί ηθοποιού του Game of Thrones-Συγκλονιστικό video

Η πρόνοια πήρε το οχτώ μηνών παιδί της ηθοποιού του Game of Thrones.

Εκείνη, κάνει λόγο για απαγωγή και ζητάει τη βοήθεια και τη στήριξη των διαδικτυακών της φίλων προκειμένου να πάρει ξανά στην αγκαλιά της το μωρό της.

Η ηθοποιός σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο προσωπικό της προφίλ στο Twitter, είχε αφήσει το μωρό της σε μια φίλη της, όταν η αστυνομία και η πρόνοια μπήκαν στο σπίτι της και πήραν το μωρό. Η φίλη της ηθοποιού ζητούσε να μην το πάρουν και τότε εκείνοι την απείλησαν με φυλάκιση.

Η ηθοποιός που υποδυόταν την πόρνη της σειρά, κάνει έκκληση για οικονομική βοήθεια, καθώς τώρα δεν εργάζεται.

Είχε αφήσει το παιδί της σε μια φίλη της. Αφού εκείνη έκανε θεραπεία για την επιλόχειο κατάθλιψη. «Η φίλη μου παρακαλούσε, αλλά την απείλησαν με φυλάκιση αν δεν παρέδιδε το μωρό μου. Αρρωστοι, διεστραμμένοι υπάλληλοι της πρόνοιας προσπαθούν να καταστρέψουν ζωές και να χωρίσουν ένα μωρό από τη μητέρα του, που δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Απήγαγαν το μωρό μου». έγραψε στο twitter.

Ο λόγος για την Josephine Gillan.

The disturbing moment that the #Israeli #socialservices kidnapped my baby! At 12:30pm at night on Sunday! My friend pleaded! But was threatened to jail if she did not hand over my baby! me & loving friend and her family! We are all heartbroken! #IsraeliCrimes #unjust pic.twitter.com/azr2GHSede