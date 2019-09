ΗΠΑ: Πλοίο ανατράπηκε ανοιχτά της Τζόρτζια - Αγνοούνται ναυτικοί (Photos)

Τέσσερις ναυτικοί αγνοούνται μετά την ανατροπή πλοίου μεταφοράς οχημάτων ανοιχτά των ακτών της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το πλοίο GOLDEN RAY, το οποίο ανατράπηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και στο οποίο έχει ξεσπάσει και πυρκαγιά.

Έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων διενεργεί η ακτοφυλακή της πολιτείας, ενώ ήδη έχουν διασωθεί 20 μέλη του πληρώματος.

71,000-ton GRT vehicle carrier GOLDEN RAY is in distress in St Simon Sound off Brunswick, Georgia. US #Coast Guard photos show the 200-meter-long vessel with an extreme list and an internal fire amidships. 20 rescued, 4 missing. Was en route to Baltimore https://t.co/SsfcVHD7S0 pic.twitter.com/pLZK7uQK9X