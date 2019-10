Το πρόγραμμα Τσίπρα στις Βρυξέλλες την Τετάρτη

Σειρά συναντήσεων έχει εντάξει στο πρόγραμμά του, κατά τη διήμερη επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Ο Α. Τσίπρας θα αναχωρήσει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου για τις Βρυξέλλες, όπου έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ειδικότερα, την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Την Πέμπτη, στις 09:00 πμ, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ-Μαρία Σασόλι. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τα προεδρεία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων.

Ακόμη, στις 12:45 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική του PES.

Τέλος, στις 16:00 θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ State of Europe που διοργανώνει το think tank "Friends of Europe".