Η Αλβανία «χτυπήθηκε» από 6,4 Ρίχτερ - Τουλάχιστον 1 νεκρός, 70 τραυματίες (Photos/Video)

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών έπληξε την Αλβανία στις 03:53 τοπική ώρα [04:53 ώρα Ελλάδας], η δεύτερη μέσα σε χονδρικά ένα δίμηνο, κατατρομοκρατώντας χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια, με πρώτο απολογισμό έναν νεκρό και τουλάχιστον 70 τραυματίες.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μικρό, 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.

Δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι πιο εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο και πρόσθεσαν πως πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Τιράνων.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε πως «δεν έχει ενημερωθεί» για θανάτους.

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών έπληξε την Αλβανία την 21η Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ζημιές σε περίπου 500 κατοικίες και καταστρέφοντας ολοσχερώς κάποιες από αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας εκτίμησε τότε πως επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό της τελευταίας τριακονταετίας στη χώρα.

An Earthquake shaked Albania just few moments ago. Luckily me and my family are all okay. A lot of people passed away.

Praying for their families. pic.twitter.com/hWPshye7et