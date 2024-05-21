Παιδοχειρουργός Κρικρή στο topontiki.gr: «Οι αναισθησιολόγοι γυρίζουν την πλάτη στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία – Ποια κίνητρα πρέπει να δοθούν»

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«Οι αναισθησιολόγοι δεν επιλέγουν εύκολα τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Πώς να κοιμίσεις ένα νεογνό που είναι 600 γραμμάρια χωρίς γνώση; Όταν έρχονται σε εμάς χρειάζονται περίπου 6 μήνες για εξειδίκευση. Γι΄αυτό όταν γνωρίζουν τις δύσκολες συνθήκες με την υπερ-εργασία και τη μετακίνηση με εντέλλεσθε από το «Αγία Σοφία» στο «Αγλαΐα Κυριακού», το σκέφτονται διπλά να έρθουν. Τουλάχιστον αυτούς που έχουμε ας φροντίσει η διοίκηση να τους κρατήσουμε».

Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια περιγράφει η Παιδοχειρουργός Αγγελική Κρικρή, Επιμελήτρια Α’ στο «Νοσοκομείο Αγία Σοφία», το δύσκολο έργο των γιατρών του χειρουργικού Τομέα στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Ένα χειρουργικό τομέα που μόλις χθες πήραν την απόφαση να κλείσουν από την 1η Ιουνίου εάν δεν ενισχυθεί το Τμήμα με τουλάχιστον 4 αναισθησιολόγους.

Σημειώνεται ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 4 αναισθησιολόγων και το καλό σενάριο είναι πιάσουν αμέσως δουλειά οι δύο. Για τους άλλους θα πρέπει να «τρέξουν» γρήγορα οι διαδικασίες επαναπροκύρηξης των θέσεων ώστε να μην παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κενές.

Όπως μας εξηγεί η Παιδοχειρουργός Αγγελική Κρικρή, τόσο η διοίκηση των Νοσοκομείων Παίδων όσο και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν ενημερωθεί από την ΟΕΝΓΕ, να προκηρύσσονται θέσεις αναισθησιολόγων μόνο για τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία και όχι γενικά για όλα τα θεραπευτήρια του ΕΣΥ, γιατί όταν προσλαμβάνονται, συνήθως επιλέγουν νοσοκομεία ενηλίκων.

«Αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό του νοσοκομείου Αγία Σοφία έχουμε θέσεις για 17 αναισθησιολόγους, είναι καλυμμένες όμως μόνο οι 13 εκ των οποίων η μια πρέπει να φύγει γιατί είναι έγκυος ενώ δυο ακόμη έχουν από ένα παιδί κάτω των έξι ετών και χρειάζεται γονική άδεια. Άρα πολύ σύντομα θα μείνουμε με 10 αναισθησιολόγους».

Σημειώνεται ότι σήμερα στα Παιδιατρικά νοσοκομεία εργάζονται και αναισθησιολόγοι που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό. Ωστόσο η υπερ εργασία, τα ρεπό που τους οφείλουν και να αυταρχικά εντέλλεσθε που στέλνει η διοίκηση για να πάνε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, ουσιαστικά τους δείχνουν την έξοδο από αυτά.

«Μας λένε ότι είμαστε δυο παιδιατρικά νοσοκομεία που τους χωρίζει μια μεσοτοιχία. Ναι έτσι είναι. Όμως οι θέσεις αναισθησιολόγων είναι συγκεκριμένες και μένουν ακάλυπτες όταν φεύγουν από το ένα για να πάνε στο άλλο Παίδων. Και αυτό σημαίνει ότι όλα καθυστερούν. Τα ραντεβού των παιδιών για τις εξετάσεις, οι διαγνώσεις τους και τελικά και οι επεμβάσεις τους στα τακτικά χειρουργεία» μας λέει η γιατρός.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η ειδικότητα του Αναισθησιολόγου στα Παιδιατρικά νοσοκομεία

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε το σημαντικό ρόλο του αναισθησιολόγου στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Δεκάδες παιδιά καθημερινά χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτής τη ειδικότητας είτε για να κάνουν αξονική τομογραφία ή μαγνητική, ή κάποια καρδιολογική επεμβατική εξέταση π.χ στεφανιογραφία. Επίσης παιδιά με χρόνια και απειλητικά για τη ζωή τους νοσήματα όπως καρκίνους που αναπτύσσουν πέτρες στη χολή αλλά και νεογνά που ζυγίζουν κάτω από ένα κιλό: « Όλα αυτά τα παιδιά χρειάζονται αναισθησιολόγο εκτός χειρουργείου και επειδή δεν έχουμε όσους χρειαζόμαστε, γι΄αυτό και καθυστερούν οι εξετάσεις, καθυστερούν οι διαγνώσεις και μεγαλώνει η λίστα αναμονής».

Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος επιδείνωσής της υγείας τους είναι μεγάλος και τότε πλέον αντιμετωπίζονται άμεσα ως έκτακτα περιστατικά. Υπάρχουν όμως και περιστατικά που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα (π.χ για κύστη κόκκυγος) που εκεί τους ζητούν 1.800 ευρώ προκειμένου να υποβληθούν σε τοπική αναισθησία και 3.000 για ολική!

Κίνητρα για το… Θεαθήναι

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές «άγονες ειδικότητες», εκτός των αναισθησιολόγων, όπως Παθολογοανατόμοι, μικροβιολόγοι κλπ, που λείπουν από τα δυο αυτά νοσοκομεία. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των γιατρών, βλέποντας την «αποψίλωση» του ΕΣΥ από επιστημονικό προσωπικό εδώ και δεκαετίες, ζητούν να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς. Και όντως στους αναισθησιολόγους δίνονται 400 ευρώ…που όμως φορολογούνται και δεν τους μένει ούτε το 50% στην τσέπη τους: «Ούτε 130 ευρώ δεν παίρνουν καθαρά» εξηγεί η γιατρός: « Αλλά και οι εφημερίες μας πριν την οικονομική κρίση ήταν αφορολόγητες τώρα τα μισά τα επιστρέφουμε στην εφορία. Πως να μείνουν στο ΕΣΥ οι συνάδελφοι όταν στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν πολύ περισσότερα;».

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας ειδικευμένος χειρουργός μπορείς να λαμβάνει μισθό έως και 2.000 ευρώ το μήνα με επιδόματα δυο παιδιών και διδακτορικό ενώ ένας προσδιοριζόμενος λαμβάνει 1.300 ευρώ το μήνα: « Μισθοί πείνας και ντροπής. Εάν σκεφτεί κανείς ότι για να πάει σε ένα νησί ή μια τουριστική πόλη, δεν του φτάνουν αυτά τα χρήματα για ενοίκια και σούπερ μάρκετ. Γι΄αυτό τα νησιά μας παραμένουν χρόνια τώρα υποστελεχωμένα».

Δεν είναι όμως μόνο το οικονομικό σκέλος. Προτάσεις για θεσμικά κίνητρα, έχουν γίνει επανειλημμένα από την ΟΕΝΓΕ χωρίς όμως να υπάρχει ανταπόκριση από το υπουργείο Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε οι γιατροί που πάνε στην επαρχία και μένουν αρκετά χρόνια να μπορούν να επιστρέψουν στα νοσοκομεία επιλογή τους.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών σε νοσοκομεία κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Και τελευταία βλέπουμε πολλές κορδέλες να κόβονται σε εγκαίνια νέων αναβαθμισμένων, ανακαινισμένων κλινικών και εργαστήριων, ακόμα και καινούργιων νοσοκομείων. Το βασικό ερώτημα όμως παραμένει: Τι να κάνουμε τις νέες εγκαταστάσεις όταν δεν υπάρχουν γιατροί;

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