Ιράν: Η δραματική στιγμή που το ουκρανικό Μπόινγκ συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του (Video)

Tις δραματικές τελευταίες στιγμές του Μπόινγκ 737 των ουκρανικών αερογραμμών λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα.

Το φλεγόμενο αεροσκάφος φαίνεται να οδηγείται προς το έδαφος και λίγο αργότερα να συντρίβεται και να γίνεται δεκάδες φλεγόμενα κομμάτια.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, κανείς από τους 170 περίπου επιβαίνοντες δεν είναι ζωντανός.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp