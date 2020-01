Η UTE LEMPER στην Ελλάδα | Rendezvous with Marlene

Η λάμψη της Ute Lemper είναι πηγαία και εκτυφλωτική. Μια πολυσχιδής καλλιτεχνική περσόνα, τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός, μουσικός, ζωγράφος και μοντέλο. Μια ολοκληρωμένη performer, μια ασυμβίβαστη και ενεργός πολίτης, μια γυναίκα που εκφράζει το πνεύμα των καιρών μας, τολμηρή, αβόλευτη και διαρκώς ανήσυχη. Πατώντας πάνω στην παράδοση του γερμανικού καμπαρέ και του μιούζικαλ η Ute Lemper δημιουργεί – με συνέπεια και σταθερότητα - μια δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Δίκαια σήμερα η Ute Lemper συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες «show women» του πλανήτη.

Η μεγάλη ντίβα έρχεται ξανά στην Ελλάδα για να μοιραστεί με το αγαπημένο της ελληνικό κοινό την αγάπη της για μια εμβληματική γυναίκα, την Marlene Dietrich , τη διαχρονική απόλυτη Σταρ. Μια γυναίκα που τολμούσε να τολμά και για αυτό εμπνέει μέχρι σήμερα. Που δεν συμβιβάστηκε και γι' αυτό γοητεύει. Που ήταν πάντα ο εαυτός της και γι' αυτό αντέχει. Με μια λάμψη αληθινή και για αυτό ακηλίδωτη.

Τριάντα χρόνια μετά, η Ute Lemper ξανασυναντά την Marlene Dietrich αλλά αυτήν τη φορά στη σκηνή. Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν τηλεφωνικά και συνομίλησαν για τρεις ώρες στα τέλη της δεκαετίας του '80 (το 1988) όταν η Marlene Dietrich απάντησε σε μια μάλλον απολογητική καρτ ποστάλ που της είχε στείλει η νεαρή τότε Ute Lemper.





Η παράσταση Rendezvous with Marlene μοιάζει να είναι η συνέχεια αυτής της συνομιλίας. Ένας οφειλόμενος φόρος τιμής της Ute Lemper στη μεγάλη Γερμανίδα Marlene Dietrich . Μόνο που τώρα η Ute δεν είναι μία νεαρή ηθοποιός στην αρχή της καριέρας της αλλά μία ώριμη γυναίκα, μια καταξιωμένη καλλιτέχνης με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία που νιώθει δυνατή και μπορεί να κοιτάξει τη Marlene Dietrich χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς που κατά καιρούς έχουν θολώσει το μύθο της. Πρόκειται για ένα διάλογο μεταξύ Ute και Marlene , που εξερευνά την καριέρα και την προσωπική ζωή της Marlene από την αρχή, σε μια τροχιά που στιγμιαία διασταυρώνεται με την τροχιά της Ute ενώ τελικά οι ιστορίες των δυο γυναικών συνεχίζονται παράλληλα. Μια αστραπιαία συνάντηση στον χρόνο. Η Ute τραγουδά τα ωραιότερα τραγούδια της Marlene και διηγείται μερικά μαγευτικά μυστικά της ζωής της.





Στα πάνω από 30 χρόνια της λαμπερής καριέρας της, η Ute Lemper έχει αφήσει το στίγμα της στη σκηνή, σε ταινίες, σε συναυλίες, σε αναρίθμητες παραστάσεις και σε περισσότερα από 30 άλμπουμ.

Την εγκωμιάζουν για τις ερμηνείες στο Cabaret , τα έργα των Kurt Weill και Berthold Brecht και των γαλλικών chansons της Edith Piaf , Jacques Brel , Léo Ferré , Jacques Prevert , Nino Rota , Astor Piazzolla αλλά και για τις δικές της συνθέσεις, καθώς και τις ερμηνείες της σε μιούζικαλ και έργα στο Broadway, το Παρίσι, το Βερολίνο και το West End του Λονδίνου. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, έχει παρουσιάσει από κλασικές μέχρι avant garde δημιουργίες, έχει δώσει θρυλικές συναυλίες με διάσημες ορχήστρες και σπουδαίους μουσικούς αλλά και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους χορογράφους, όπως ο Maurice Béjart και η Pina Bausch . Ενδεικτικά, έκανε το θεατρικό ντεμπούτο της στην πρώτη παραγωγή του Cats στη Βιέννη, ενσαρκώνοντας διπλό ρόλο, και την Grizabella και την Bombalurina . Συνέχισε παίζοντας τον Peter στο Peter Pan (Βερολίνο) και την Sally Bowles στο Cabaret (Παρίσι) για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Moliere . Μετά την τεράστια επιτυχία του Chicago στο West End για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Laurence Olivier , η Ute κάνει, με το ίδιο μιούζικαλ, το ντεμπούτο της και στο Broadway και λίγους μήνες αργότερα εμφανίζεται στο Las Vegas. Ηχογράφησε ζωντανά την παράσταση Blood and Feathers στο Café Carlyle , μεταφέροντας το κλίμα του βερολινέζικου cabaret της περιόδου της Βαϊμάρης στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Φυσικά έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά της με τα τρομερά παιδιά της γερμανικής κουλτούρας, τον Bertolt Brecht και τον Kurt Weill , ως η ιδανική σύγχρονη ερμηνεύτρια του μπρεχτικού κόσμου.





Το πηγαίο δημιουργικό ταλέντο της Lemper, προσθέτει πολλαπλές συνεργασίες στην καριέρα της. Η καλλιτεχνική της συνάντηση με τον Paolo Coelho οδήγησε στη δημιουργία της The 9 Secrets βασισμένη στο βιβλίο του, Χειρόγραφο της Άκρα . Ενώ επίσης χάρισε στο κοινό της πρωτότυπες δημιουργίες με αφετηρία έργα του Pablo Neruda και του αιρετικού συγγραφέα, Charles Bukowski . Το 2000, επίλεκτοι καλλιτέχνες τίμησαν την Ute Lemper συνθέτοντας αποκλειστικά για εκείνη. Το αποτέλεσμα αυτού, το άλμπουμ Punishing Kiss με τραγούδια των Elvis Costello , Nick Cave , Tom Waits , Philip Glass και Scott Walker , που αγαπήθηκε πολύ και από το ελληνικό κοινό.

Η Ute Lemper γεννήθηκε στο Munster της Γερμανίας και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ακαδημία Χορού της Κολωνίας και στη Σχολή Δραματικών Θεάτρων Max Reinhardt στη Βιέννη. Σήμερα, ζει στη Νέα Υόρκη με τα τέσσερα παιδιά της, Max, Stella, Julian και Jonas.





Επί σκηνής τα σπουδαία λοιπόν... σε μια βραδιά στην οποία θα αποκαλυφθούν μερικές από τις μύχιες πτυχές της ιστορίας της Marlene Dietrich, σε μια μουσική συνάντηση που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Line up

Written and performed by Ute Lemper

Vana Gierig - Piano

Cyril Garac - Violin

Romain Lecuyer - Bass

Matthias Daneck – Schlagzeug

Projection Design and Operator: Roman Kuskowski

Η Ute Lemper στη συνέντευξη της στο blog Call me Adam https://www.utelemper. com/press-rendezvous-with- marlene-interview/ αποκαλύπτει όλα όσα θα θέλαμε να μάθουμε για τη μοναδική σχέση της με την Marlene Dietrich:

« Το RENDEZVOUS WITH MARLENE σημαίνει πολλά για μένα. Είναι ο προσωπικός μου φόρος τιμής στην μεγάλη αυτή κυρία. Είναι η ιστορία που διάλεξα εγώ να διηγηθώ για αυτήν και είναι η ιστορία που θέλω να ακούσει το κοινό. Έχουν γραφτεί πολλά πορτρέτα για την Marlene εκεί έξω, αλλά αυτή η παράσταση πηγάζει από την καρδιά μου. Διηγείται τη ζωή της μέσα από τα δικά μου φίλτρα και τραγουδώ τα τραγούδια της με τη δική μου φωνή.

» Εκείνο το τηλεφώνημα το κατέγραψα βαθιά στην καρδιά και τη συνείδησή μου. Εκεί έμεινε κοιμισμένο για πολύ καιρό. Για μένα αποτελούσε πάντα μεγάλη τιμή η σύγκριση με την Marlene Dietrich. Την ίδια στιγμή ήξερα ότι καλλιτεχνικά δεν ήμουν τίποτα μπροστά της. Ήμουν τόσο νέα τότε, άγρια και με έναν δικό μου τρόπο ατίθαση. Μεγάλωσα με τις μουσικές της δεκαετίας του '70, με Pink Floyd και Beatles ...έφτανα εύκολα στα άκρα και δεν έμπαινα σε νόρμες. Λοιπόν, σε αυτό νομίζω πως έμοιαζα πολύ στην Ντίτριχ, ήμουν και Γερμανίδα με περίπλοκη ιστορία και δύσκολη σχέση με την ίδια μου την πατρίδα. Ήμουν επίσης και εγώ μια απόδημη που δεν θα τραγουδούσε ποτέ τον γερμανικό Εθνικό Ύμνο. Είχα μεγάλο θυμό και ένιωθα φρίκη για τα εγκλήματα της Ναζιστικής Γερμανίας και φυσικά για το Ολοκαύτωμα. Και επίσης ήμουν παντρεμένη με έναν Εβραίο της Νέας Υόρκης, έπρεπε να διαχωρίσω την καρδιά και την ψυχή μου από τη χώρα μου. Το να πρέπει να διαχειριστείς τέτοιου είδους συναισθήματα είναι επώδυνο...όπως το γεγονός ότι ένιωθα να μην ανήκω στον τόπο που γεννήθηκα ... και η Dietrich ένιωθε παρόμοια.





» Τώρα, τριάντα χρόνια μετά από εκείνο το τηλεφώνημα μπορώ να αναφερθώ σε πολλές και διαφορετικές διαστάσεις του πεπρωμένου της. Όταν μου ζητήθηκε να συμμετέχω σε τρεις διαφορετικές παραγωγές για την Dietrich διαπίστωσα ότι κανένα από τα σενάρια δεν είχαν ερευνήσει σε βάθος τη ζωή και την ψυχοσύνθεση της. Έδωσα σε όλα το δικό μου input ... χα ... και τότε σκέφτηκα, γιατί δεν γράφω το δικό μου έργο βασισμένο στη μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπική επαφή που είχα μαζί της;

» Αυτή είναι η ιστορία. Μεταξύ αναμνήσεων, πραγματικά ανάμεσα σε προσωπικούς θησαυρούς που είχα φυλαγμένους στην καρδιά μου για καιρό, λίγη έρευνα και φυσικά κάποια δόση φαντασίας, έτσι έγραψα αυτό το έργο που περιλαμβάνει τα πιο υπέροχα τραγούδια της Marlene.

» Η παράσταση αυτή δεν προσπαθεί να μιμηθεί την Marlene, αλλά αποτελεί μία αντανάκλαση της ζωής της, είναι η δική μου προβολή πάνω της.

» Εσωτερίκευσα την ιστορία της και ταυτίστηκα με αυτήν. Αλλά ποτέ δεν θέλησα στ' αλήθεια να ενστερνιστώ την ταύτιση με την ίδια. Τώρα είμαι έτοιμη ... Είμαι πια μεγαλύτερη στην ηλικία, έχω αρκετή απόσταση από τα πάντα ... σε αυτόν τον κόσμο ... καριέρα, κοινωνία, κουλτούρα, αγάπη, παιδιά, πίεση, ομορφιά, γηρατειά ... και πια έχω εξοικειωθεί αρκετά με τη δική της αξιοπρέπεια, τη σεξουαλικότητα, τον πόνο και τη θλίψη, τη μοναξιά και την ηδονή. Ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό να εισχωρώ στην προσωπική της ιστορία.





» Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν η επιρροή της Marlene ή μόνο η προσωπική μου αισθητική που με έκανε συχνά να μοιάζω με την ίδια στις φωτογραφίες και στο στυλ. Απλώς μου άρεσε η αριστοκρατική, σαγηνευτική, δυνατή και μυστήρια αύρα της. Πάντα με προσέλκυε η Art Nouveau, τα φιλμ Noir και οι σκιές που καθορίζουν το φως. Το στυλ της ήταν πάντα αριστοκρατικό, αλλά και αρκετά μελοδραματικό και εξαιρετικά εξεζητημένο για μένα. Οι μοναδικές επιλογές της στάθηκαν πηγή έμπνευσης ενώ ηθικά και πολιτικά ήταν θαρραλέα και ειλικρινής.

» Ένιωσα ότι αυτός ο απίστευτος Μύθος, αυτό το Αστέρι των καμπαρέ της Βαϊμάρης, η πιο λαμπερή Χολλυγουντιανή Ντίβα, αυτή η Πρέσβης της ειρήνης, άξιζε κάτι καλύτερο από τη σύγκριση με μια 24χρονη νεαρή ηθοποιό ...Μόνο και μόνο επειδή ήμουν Γερμανίδα και ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου στο εξωτερικό ... μπήκα στην ίδια κατηγορία με τη Dietrich. Ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου και την ευγνωμοσύνη όχι μόνο τη δική μου αλλά όλων των γυναικών που είχε εμψυχώσει και ενθαρρύνει.