Πάτρα: Χιλιάδες καρναβαλιστές παρελαύνουν κόντρα σε απαγορεύση - κορονoϊό (Photo)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή συγκέντρωση περίπου 5.000 μελών καρναβαλικών πληρωμάτων στην πλατεία Ομονοίας στην Πάτρα, τα οποία παρά τη ματαίωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού και αψηφώντας κορονοϊό και απαγόρευση, αποφάσισαν να βγουν μαζικά στους δρόμους.

Νωρίτερα είχαν δεχτεί το ακόλουθο μήνυμα στα κινητά τους: «AΓAΠHTOI KAPNABAΛIΣTEΣ. H KAPNABAΛIKH MAΣ BABOYPA EINAI ETOIMH! TO PANTEBOY EINAI ΣTHN ΠΛATEIA OMONOIAΣ THN KYPIAKH ΣTIΣ 14.00. ΦEPTE THN ΦAΣAPIA ΣAΣ, KAI ΠAME OΛOI MAZI NA KANOYME TO KAPNABAΛI TOY 2020!!! TYMΠANA, POKANEΣ, AYTOΣXEΔIA KPOYΣTA, ΣΦYPIXTPEΣ KAI OTI AΛΛO ΘEΛETE ΓIA NA ΔΩΣOYME ΣTHN ΠOΛH AYTO ΠOY THΣ AΞIZEI! EΠIΣHΣ, 1 EKΠPOΣΩΠOΣ AΠO KAΘE ΠΛHPΩMA NA EINAI ΣTIΣ 14.00 ΣTO ΔHMOTIKO ΘEATPO ME TH ΦETINH ΣTOΛH ΓIA THN ANAMNHΣTIKH ΦΩTOΓPAΦIΣH!»

Επίσης, αυτή την ώρα, πολλά άτομα του πολυπληθέστατου πληρώματος «Τζόκερ», τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στην Τριών Ναυάρχων, κατευθύνονται προς τα Υψηλά Αλώνια, προκειμένου μετά να ενσωματωθούν με τους υπόλοιπους καρναβαλιστές στην Ομόνοια.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Γούναρη στο ύψος της πλατείας Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με περισσότερους από 2000 καρναβαλιστές να είναι έτοιμοι για την εκκίνηση μιας «άτυπης» καρναβαλικής παρέλασης.

Οι καρναβαλιστές ακολουθούν την παλιά διαδρομή Γούναρη – Κορίνθου – Πλατεία Πυρσβεστείου – Κιλκίς

Πηγή: patrastimes.gr