Εβδομάδα με μεγάλες τηλεοπτικές & κινηματογραφικές πρεμιέρες: Small Axe, Schitt's Creek & The Favourite στην COSMOTE TV

Πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο με πολυαναμενόμενους τίτλους σειρών και ταινίες που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι συνδρομητές της COSMOTE TV την εβδομάδα 11-18/11. Ειδικότερα, στα εβδομαδιαία highlights εντοπίζεται το τηλεοπτικό ντεμπούτο του βραβευμένου με OSCAR® Στιβ ΜακΚουίν (12 Χρόνια Σκλάβος) με τίτλο «Small Axe», που έρχεται με αέρα 70s και 80s, για να θίξει κοινωνικά ζητήματα, όπως ο ρατσισμός και η ισότητα, η κωμική σειρά των 9 Emmy «Schitt’s Creek», νέα επεισόδια από τα δημοφιλή «FBI» και «FBI: Most Wanted», οσκαρικές ταινίες, όπως «Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου και ταινίες για μικρούς και μεγάλους («Onward»).

Επίσης, στα κανάλια που είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TV ξεχωρίζει ακόμα ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ του BBC Earth με πλάνα από διάφορα μέρη του κόσμου.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες της εβδομάδας:

Small Axe – Πρεμιέρα

Το «Small Axe» ανοίγει αυλαία με την ιστορία του Φρανκ Κρίτσλοου (Σον Παρκς), ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου στο Λονδίνο, όπου το 1970 αποτέλεσε τόπο συνάντησης ακτιβιστών, καλλιτεχνών και διανοούμενων. Όταν η επιχείρησή του βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικών εφόδων, που καθοδηγούνταν από ρατσιστικές προκαταλήψεις για τη δεδομένη διακίνηση ναρκωτικών στον χώρο, ο Φρανκ και μια ομάδα φίλων αποφασίζουν να προχωρήσουν σε ειρηνική διαμαρτυρία, που οδηγεί ωστόσο στη σύλληψή τους. Επακόλουθο της σύλληψης αυτής, μία πολύκροτη δίκη και μία νίκη που αποκτήθηκε με κόπο. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 16/11 στις 21.00 μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στο BBC.

FBI – 3η σεζόν FBI: Most Wanted – 2η σεζόν

Την Τετάρτη 18/11, αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στις ΗΠΑ, παρακολουθούμε την επιστροφή των σειρών «FBI» (3η σεζόν – 22.00, COSMOTE SERIES HD) και «FBI: Most Wanted» (2η σεζόν - 23.00, COSMOTE SERIES HD), τις οποίες υπογράφει ο μετρ των αστυνομικών σειρών και δημιουργός μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Ντικ Γουλφ (Law & Order, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med). Στο επίκεντρο για ακόμα μία φορά τρομοκρατικές επιθέσεις, περίπλοκες υποθέσεις και αδίστακτοι εγκληματίες.

Schitt’s Creek – Τηλεοπτικός μαραθώνιος

Την Παρασκευή 13/11 ξεκινά ο μαραθώνιος της πολυβραβευμένης κωμικής σειράς «Schitt’s Creek», με πρωταγωνιστές τα μέλη μιας οικογένειας εκατομμυριούχων, που χάνουν όλη τους την περιουσία και μετακομίζουν στην αγροτική ομώνυμη πόλη, σε ένα γραφικό πανδοχείο που αποτελεί και το μοναδικό εναπομείναν περιουσιακό τους στοιχείο. Η πρεμιέρα της σειράς στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD θα γίνει με την προβολή ολόκληρου του 6ου και τελευταίου κύκλου (Παρασκευή 13/11, 18.00), στον οποίο θα δούμε τον Τζόνι (Γιουτζίν Λέβι) να προσπαθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το νέο του επιχειρηματικό βήμα, τη Μόιρα (Κάθριν Ο’ Χάρα) να είναι απασχολημένη με την κυκλοφορία της ταινίας της και την Αλέξις (Άνι Μέρφι) αντιμέτωπη με ένα δίλημμα στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Από το Σάββατο 14/11 στη 01.00, θα ξεκινήσει η back-2-back προβολή των σεζόν 1-6 στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD.

Αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών FBI, FBI: Most Wanted και Schitt’s Creek θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 145 σειρές και 225 κύκλους επεισοδίων, μεταξύ των οποίων και όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι των FBI και FBI: Most Wanted.

Φύγαμε (Onward)

Τοποθετημένο στα προάστια ενός φανταστικού κόσμου, το «ΦΥΓΑΜΕ», η νέα ταινία της Disney και Pixar συστήνει στο κοινό δυο αδέλφια-ξωτικά που μπλέκονται σε μια απίθανη περιπέτεια για να ανακαλύψουν αν υπάρχει ακόμα μαγεία εκεί έξω (Σάββατο 14/11, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Η Ευνοούμενη (The Favourite)

Αρχές 18ου αιώνα. Η φιλάσθενη βασίλισσα Άννα (Ολίβια Κόλμαν) κυβερνά τη Βρετανία με τη βοήθεια της στενής φίλης και συμβούλου της Λαίδης Σάρα (Ρέιτσελ Βάις). Ώσπου μια νέα υπηρέτρια (Έμα Στόουν) καταφθάνει στην Αυλή και διαταράσσει τις ισορροπίες (Κυριακή 15/11, COSMOTE CINEMA 1HD, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Οι άγνωστες περιπέτειες της Τζοάνα Λάμλεϊ

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός Τζοάνα Λάμλεϊ μοιράζεται με τους θεατές αδημοσίευτο υλικό, παρουσιάζοντάς τους τα παρασκήνια των ταξιδιών της, από την Ιαπωνία μέχρι την Κούβα, μια εκπληκτική γιορτή αφιερωμένη σε έναν πύρινο θεό και τον φημισμένο Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο (Τετάρτη 18/11, 23.00, BBC Earth).