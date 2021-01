Καναδάς: Ο μυστηριώδης μονόλιθος της Γιούτα εμφανίστηκε ξανά (Photos/Video)

Ένας μυστηριώδης μεταλλικός οβελίσκος, παρόμοιος με εκείνους που εμφανίστηκαν στην έρημο της Γιούτα και σε ευρωπαϊκές χώρες, ανακαλύφθηκε χθες στο Τορόντο.

Με ορθογώνιο σχήμα, ύψος σχεδόν 4 μέτρων, το παράξενο αντικείμενο είχε ήδη εμφανιστεί κατόπιν εξαφανιστεί και σε άλλες περιοχές του Καναδά, κυρίως στο Βανκούβερ (δυτικά) και το Γουίνιπεγκ (νότια), στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο Τορόντο, ορισμένοι έσπευσαν να βγάλουν μια φωτογραφία με το αντικείμενο και να την αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια φωτογραφία που αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στο Instagram, το αντικείμενο φαίνεται πως έχει υποστεί βανδαλισμό, καθώς διακρίνονται σε αυτό γκράφιτι με κόκκινη μπογιά.

Το πρώτο αντικείμενο αυτού του είδους ανακαλύφθηκε στα μέσα Νοεμβρίου στην έρημο της Γιούτα.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS