Γκρέτα Τούνμπεργκ: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια της -  Ποιο δώρο θα ήθελε

Τα 18α γενέθλιά της γιορτάζει η γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ την Κυριακή 3 Ιανουαρίου.

Η ακτιβίστρια που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια κάθε Παρασκευή από το μαθητικό της θρανίο για να δίνει μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, κλείνει σήμερα τα 18 και αποκαλύπτει στους Sunday Times τι θα ήθελε ως δώρο για τα γενέθλιά της.

«Οι προβολείς στο ποδήλατό μου έχουν χαλάσει και στη Σουηδία σκοτεινιάζει πολύ γρήγορα το χειμώνα», είπε.

Δεν θα ήθελε όμως νέα ρούχα.

«Δεν χρειάζομαι καινούρια φορέματα. Γνωρίζω άτομα, που έχουν πολλά ρούχα και θα τους ρωτήσω αν μπορούν να μου δανείσουν ή να μου χαρίσουν μερικά, εφόσον δεν τα χρειάζονται», δήλωσε η Τούνμπεργκ, που αποκτά με την ενηλικίωσή της μια σειρά προνομίων στη Σουηδία, όπως το δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο, να παντρευτεί ή να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα το καλοκαίρι του 2022.

Το τελευταίο φαίνεται ότι την ενδιαφέρει περισσότερο αφού, όπως λέει, «κάθε ψηφοφορία είναι και μια εκλογική αναμέτρηση για το κλίμα».

Η Toύνμπεργκ ελπίζει ότι το 2021 θα είναι η χρονιά της αφύπνισης για την κλιματική αλλαγή.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε βρεθεί στο παρελθόν απέναντι στους ισχυρούς του πλανήτη για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφραστεί αρκετές φορές υποτιμητικά για τη νεαρή ακτιβίστρια, όπως και ο ομόλογός του της Βραζιλίας, Ζαϊχ Μπολσονάρου. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε, και μάλιστα κατάφερε να αποσπάσει κολακευτικά σχόλια από τον Πάπα Φραγκίσκο και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τη Σουηδή ακτιβίστρια «πρόσωπο της χρονιάς» το 2019, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο η Σουηδή ακτιβίστρια εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα για την ίδια με τον τίτλο «Είμαι η Γκρέτα».

Happy New Year! May 2021 be the year of awakening and real bold change. And let’s all continue the never-ending fight for the living planet. #FaceTheClimateEmergency #FightFor1point5 pic.twitter.com/S3zlNziLSy