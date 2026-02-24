Προς πώληση έναντι 46 εκατ. ευρώ το This Is It, ένα από τα πιο φουτουριστικά catamaran στον κόσμο

Όσοι περπάτησαν εκείνον τον Σεπτέμβριο του 2023 στις προβλήτες του Μονακό το θυμούνται ακόμη σαν σκηνή από ταινία.

Ανάμεσα στα δεκάδες επιβλητικά σκάφη που παρατάσσονται κάθε χρόνο στο Monaco Yacht Show, ένα δεν έμοιαζε να ανήκει πουθενά. Δεν θύμιζε κλασικό superyacht, ούτε καν καταμαράν. Έμοιαζε περισσότερο με πλωτό έργο τέχνης, μια φουτουριστική κατασκευή που ξέφυγε από μουσείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και βρέθηκε τυχαία στη θάλασσα. Ο κόσμος σταματούσε, σήκωνε κινητά και ρωτούσε αυθόρμητα «what is this;». Η απάντηση ερχόταν σχεδόν ειρωνικά απλή: «This is it».

Πίσω από το project βρίσκεται ο Κύπριος επιχειρηματίας Τάσος Παπαναστασίου, συνιδρυτής της XM, μιας από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες forex διεθνώς. Αυτοδημιούργητος, με παρουσία σε περισσότερες από 190 χώρες και εκατομμύρια πελάτες, επέλεξε να επενδύσει περίπου 490–500 εκατομμύρια ευρώ όχι σε μια ακόμη έπαυλη ή σε ένα συμβατικό mega yacht, αλλά σε κάτι που θα ξεχώριζε οριστικά από τον σωρό.

Το αποτέλεσμα είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό motor catamaran στον κόσμο, μήκους περίπου 44 μέτρων και πλάτους 14,5, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, με σχεδόν 600 τετραγωνικά μέτρα γυάλινων επιφανειών. Τόσο γυαλί, που οι μηχανικοί χρειάστηκε να δώσουν μάχη με το βάρος και την ισορροπία. Τόση διαφάνεια, που από μακριά δίνει την εντύπωση ότι το σκάφος αιωρείται πάνω από το νερό.

Η ναυπήγηση έγινε από την Tecnomar, υπό την ομπρέλα του ιταλικού ομίλου The Italian Sea Group, ενός από τους ισχυρότερους «παίκτες» της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, με επικεφαλής τον Giovanni Costantino. Τη ναυπηγική αρχιτεκτονική ανέλαβε η βρετανική Lateral Naval Architects. Οι γραμμές είναι ασύμμετρες, σχεδόν επιθετικές, με έμπνευση από τον κόσμο των supercars και όχι από την παραδοσιακή ναυτική αισθητική.

Το πέρασμά του από τα ελληνικά νερά επιβεβαίωσε τον θόρυβο που το συνοδεύει. Στη Μύκονο, στον Ορνό, ακόμη και οι συνηθισμένοι σε εικόνες υπερβολής επισκέπτες γύριζαν το κεφάλι. Κινητά υψωμένα, stories στο Instagram, ψίθυροι στην παραλία.

Στο εσωτερικό, η αίσθηση δεν θυμίζει σε τίποτα «καμπίνα». Περισσότερο παραπέμπει σε πολυτελή βίλα ή boutique ξενοδοχείο. Δέρμα Alcantara, δρυς, γκρι μάρμαρα και μεταλλικές λεπτομέρειες σε τόνους σαμπάνιας, χρυσού και πλατίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον που ισορροπεί ανάμεσα στο μίνιμαλ και στο θεατρικό. Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή καταργούν τα σύνορα με τη θάλασσα αφού όπου κι αν σταθείς, το μπλε εισβάλλει παντού.

Έξι καμπίνες φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες, με 12μελές πλήρωμα να λειτουργεί το σκάφος σαν ιδιωτικό resort. Η master suite είναι από μόνη της λόγος συζήτησης. Ύψος που ξεπερνά τα τρία μέτρα, king size κρεβάτι, γραφείο, dressing room, ιδιωτική βεράντα και φεγγίτες που αφήνουν το φως της ημέρας – ή τα αστέρια – να πέφτουν κατευθείαν στο κρεβάτι. Σε άλλα σημεία συναντά κανείς κάθετο κήπο δύο επιπέδων, σπα με σάουνα, jacuzzi, γυμναστήριο, κινηματογραφική αίθουσα, playroom και ένα σαλόνι που ανοίγει πλήρως προς την πισίνα και το κατάστρωμα, μετατρέποντας όλο το πίσω μέρος σε ένα ενιαίο beach club.

Κάτω από το εντυπωσιακό «περιτύλιγμα» κρύβονται δύο κινητήρες MTU που δίνουν ταχύτητα πλεύσης 17 κόμβων και τελική έως 21, με αυτονομία περίπου 3.500 ναυτικών μιλίων. Οι δεξαμενές των 53.000 λίτρων και το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων SCR εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις προδιαγραφές IMO Tier III για χαμηλότερους ρύπους, κάτι σπάνιο για σκάφος αυτής της κατηγορίας.

Τα τελευταία χρόνια το This Is It λειτουργεί και ως charter yacht, με εβδομαδιαίο κόστος που αγγίζει τις 350.000–410.000 ευρώ, προσελκύοντας ονόματα της διεθνούς showbiz όπως η Rihanna και ο ASAP Rocky. Πλέον όμως περνά σε νέα φάση αφού διατίθεται προς πώληση έναντι 46 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας ιδιοκτήτη που δεν θέλει απλώς ένα μέσο αναψυχής, αλλά ένα σύμβολο.

