Για εμπλοκή σε παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν προειδοποιεί ανώτερος στρατιωτικός τον Τραμπ – Οι κίνδυνοι και οι μοχλοί πίεσης

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και κορυφαίους αξιωματούχους ότι μια στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν θα μπορούσε να ενέχει σημαντικούς κινδύνους, ιδίως την πιθανότητα εμπλοκής σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν αυτές τις εσωτερικές συζητήσεις, τις οποίες επικαλείται το Axios.

Πάντως ο αμερικανός πρόεδρος αργά το βράδυ της Δευτέρας, έσπευσε να διαψεύσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Σύμφωνα με Axios, υπάρχει μια συνεχής συζήτηση στα κορυφαία επίπεδα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το πώς να χειριστεί την αντιπαράθεση με το Ιράν και ποιες θα είναι οι συνέπειες κάθε επιλογής. Προς το παρόν, αρκετές από τις φωνές στον κύκλο του Τραμπ προτρέπουν για προσοχή, αν και ορισμένες πηγές πιστεύουν ότι ο ίδιος ο Τραμπ κλίνει προς ένα χτύπημα.

Πάνω απ ‘όλα, υπάρχει το ερώτημα τι θα συνιστά επιτυχία όσον αφορά τη στρατιωτική δράση και πόσο επικίνδυνο θα ήταν να σημειωθεί προσπάθεια.

Από την άλλη πλευρά, η επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας πιθανότατα θα σήμαινε την υπαναχώρηση από ορισμένες από τις προηγούμενες κόκκινες γραμμές του προέδρου.

Καθώς ο Τραμπ συζητά αν και πώς θα επιτεθεί στο Ιράν, οι απεσταλμένοι του, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, παροτρύνουν τον πρόεδρο να περιμένει και να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία.

Αυτή η περιγραφή της θέσης των μελών της κορυφαίας ομάδας του Τραμπ βασίζεται σε συνομιλίες με πέντε πηγές που έχουν παραστεί ή έχουν ενημερωθεί για τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Η θέση του Κέιν θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη επιρροή, επειδή είναι ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ και χαίρει μεγάλου σεβασμού από τον πρόεδρο.

Κανείς δεν υποστηρίζει εισβολή ή στρατιωτική δράση «επιχείρησης επί του εδάφους», ανέφεραν οι πηγές.

Όπως ακριβώς και με τον σχεδιασμό της επιχείρησης σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, ο Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει μια ομάδα να σκεφτεί τα προβλήματα στο Ιράν και να του παρουσιάσει μια σειρά από επιλογές που μπορεί να ασκήσει σε μια στιγμή της επιλογής του, οι οποίες μεγιστοποιούν τη μόχλευση και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ενώ ο Κέιν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ήταν πιο επιφυλακτικός στις συζητήσεις γύρω από το Ιράν, ανέφεραν δύο πηγές.

Επικαλούμενη αυτή την αντίθεση, μια πηγή περιέγραψε τον Κέιν ως «απρόθυμο πολεμιστή» στο Ιράν. Ο Κέιν θεωρεί ότι το διακύβευμα μιας μεγάλης επιχείρησης στο Ιράν είναι υψηλότερο, με μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής και αμερικανικών απωλειών, ανέφεραν οι δύο πηγές.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο Κέιν δεν υποστήριζε μια επίθεση, αλλά θα υποστηρίξει και θα εκτελέσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Τραμπ.

Μια άλλη πηγή με άμεση γνώση του τρόπου σκέψης του Κέιν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν είναι σκεπτικός σχετικά με μια στρατιωτική εκστρατεία, αλλά «είναι ξεκάθαρος και ρεαλιστής» σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας και για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει μετά την έναρξη του πολέμου. Ένας ανώτερος αξιωματούχος αρνήθηκε επίσης ότι ο Κέιν είχε εκφράσει σκεπτικισμό.

«Στον ρόλο του ως στρατιωτικός σύμβουλος του Προέδρου, του Υπουργού Πολέμου και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Πρόεδρος παρέχει μια σειρά από στρατιωτικές επιλογές, καθώς και δευτερεύουσες παραμέτρους και συναφείς επιπτώσεις και κινδύνους, στους πολιτικούς ηγέτες που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την ασφάλεια της Αμερικής. Ο Πρόεδρος παρέχει αυτές τις επιλογές εμπιστευτικά», δήλωσε στο Axios ο εκπρόσωπος του Κοινού Επιτελείου, Τζο Χόλστεντ.

«Ο στρατηγός Κέιν είναι ένα ταλαντούχο και πολύτιμο μέλος της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα και αποφασίζει με βάση το τι είναι καλύτερο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε γραπτή δήλωση.

Ο Κέιν ήταν ο μόνος στρατιωτικός ηγέτης που ενημέρωσε τον Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες για το Ιράν.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δεν έχει προσκληθεί στις συναντήσεις που συγκάλεσε ο Τραμπ για το Ιράν και δεν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο από τότε που ξεκίνησε η κρίση στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο προκάτοχος του Κούπερ, στρατηγός Έρικ Κουρίλα, ενημέρωσε τόσο τον Τραμπ όσο και τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν για το Ιράν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει με τον Ναύαρχο Κούπερ.

Ο Αντιπρόεδρος Βανς έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την εμπλοκή κατά τη διάρκεια εσωτερικών διαβουλεύσεων τις τελευταίες ημέρες.

Μία πηγή επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος είχε θέσει ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης σε στρατιωτικούς και αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, αλλά αρνήθηκε ότι ήταν εντελώς αντίθετος στο πλήγμα στο Ιράν.

Ο Βανς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη θα οδηγήσουν σε μια διπλωματική πρόοδο, αλλά δεν είναι αισιόδοξος για τις πιθανότητες μιας συμφωνίας — μια θέση που συμμερίζονται και πολλοί άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι.

«Παρουσιάζει πληροφορίες και για τις δύο πλευρές του επιχειρήματος για να βοηθήσει τον πρόεδρο να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση», σύμφωνα με άλλη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «κάθεται αμέτοχος» αντί να υποστηρίζει σθεναρά υπέρ ή κατά ενός χτυπήματος, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο Ρούμπιο ιστορικά ήταν επιθετικός απέναντι στο Ιράν, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικεντρώσει περισσότερο την ενέργειά του στη Βενεζουέλα και την Κούβα.

Παράλληλα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Πέμπτη στη Γενεύη.

Και οι δύο έχουν συμβουλεύσει τον Τραμπ ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του και ότι το χέρι του θα γίνεται πιο δυνατό με κάθε μέρα που περνάει.

Το μήνυμά τους είναι ότι ο Τραμπ θα πρέπει να δει τι μπορεί να αποκομίσει από τους Ιρανούς και να πατήσει τη σκανδάλη εάν και όταν αποφασίσει ότι η διπλωματία έχει χάσει την ορμή της.

Μια πηγή με γνώση των πραγμάτων ανέφερε ότι ο Τραμπ τείνει να ξεκινήσει μια επίθεση εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά συμφώνησε να δώσει στους Γουίτκοφ και Κούσνερ λίγο περισσότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ επέμεινε σε περισσότερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Γουίτκοφ και Κούσνερ επειδή θέλει να βεβαιωθεί ότι όλες οι οδοί έχουν «εξαντληθεί».

Από την άλλη πλευρά, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (RS.C.) είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της στρατιωτικής δράσης στον ευρύτερο κύκλο του Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Axios το Σάββατο, δήλωσε δυσαρεστημένος για το γεγονός ότι πολλοί από τους συμβούλους του Τραμπ τον συμβούλευαν να μην βομβαρδίσει το Ιράν.

Ο Γκράχαμ προέτρεψε τον πρόεδρο να τους αγνοήσει και να προχωρήσει με ένα χτύπημα, μεταξύ άλλων και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο τους την Κυριακή.

Ο Γκράχαμ και άλλοι υποστηρικτές των επιθέσεων γύρω από τον Τραμπ – κυρίως εκτός κυβέρνησης – ανησυχούν ότι με την πάροδο του χρόνου, η ορμή θα χαθεί και ο Τραμπ θα πρέπει να συμβιβαστεί με μια κακή συμφωνία.

Ένα άλλο άτομο που υποστηρίζει τις επιθέσεις είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Από τότε που συνάντησε τον Τραμπ πριν από δέκα ημέρες, ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν.

Μια αμερικανική πηγή που συναντήθηκε με τον Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός έφυγε από τη συνάντηση με τον Τραμπ με την αίσθηση ότι δεν κατάφερε να τον πείσει να υιοθετήσει τη θέση του.

«Είναι ακόμα μαζί μας;» ρώτησε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με την πηγή.

«Όλοι έχουν μια δουλειά να κάνουν και κάνουν τη δουλειά τους. Ο Ρούμπιο δεν προσπαθεί να καταλάβει ποια αεροπλάνα θα πετάξει. Ο Κέιν δεν ανησυχεί για διπλωματικές επιπτώσεις. Η απόφαση για επίθεση, πότε και πώς ή αν γίνει καθόλου, δεν έχει ληφθεί ακόμη», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρέσβης των ΗΠΑ σνόμπαρε τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών ενώ είχε κληθεί για εξηγήσεις – Αντίποινα από το Παρίσι

Η Καμίλα δέχτηκε τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας

ΟΗΕ: Η Βενεζουέλα ζητά την απελευθέρωση του συνταγματικού προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο