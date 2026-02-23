Ο πρέσβης των ΗΠΑ σνόμπαρε τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών ενώ είχε κληθεί για εξηγήσεις – Αντίποινα από το Παρίσι

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, «δεν εμφανίστηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών που τον είχε καλέσει σήμερα, μετά τα σχόλια που έγιναν από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή στη Γαλλία, ανακοίνωσε το Κε ντ’Ορσέ, εκφράζοντας τη λύπη του για αυτήν την εξέλιξη.

«Απέναντι σε αυτήν την προφανή παρανόηση των στοιχειωδών προσδοκιών από έναν πρέσβη που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τη χώρα του, ο υπουργός (Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό) ζήτησε να μην έχει πλέον άμεση πρόσβαση στα μέλη της γαλλικής κυβέρνησης» ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Παραμένει, ασφαλώς, πιθανό ο πρέσβης Τσαρλς Κούσνερ να εκτελέσει τα καθήκοντά του και να εμφανιστείς το Κε ντ’Ορσέ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις διπλωματικές συζητήσεις που θα επιτρέψουν να εξομαλυνθούν οι εντάσεις που, αναπόφευκτα, μπορεί να συμβούν σε μια φιλική σχέση 250 ετών», διευκρίνισε το υπουργείο.

Μια διπλωματική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πρέσβης εκπροσωπήθηκε από ένα στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας, επικαλούμενος προσωπικές δεσμεύσεις.

Η αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποια διευκρίνιση.

Ο Τσαρλ Κούσνερ, ο συμπέθερος του προέδρου Τραμπ, είχε κληθεί για σήμερα τις 19.00 στο υπουργείο, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος την Κυριακή κατήγγειλε δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, τις οποίες επανέλαβε η πρεσβεία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ, αναφορικά με τον θάνατο ενός ακροδεξιού φοιτητή, «μια τραγωδία που αφορά τη διεθνή κοινότητα».

Η αμερικανική κυβέρνηση κατήγγειλε την πολιτική βία της ακροαριστεράς και ζήτησε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Κεντέν Ντεράνκ, 23χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής, ξυλοκοπήθκε μέχρι θανάτου στη Λιόν, από μέλη ακροαριστερών ομάδων.

«Αρνούμαστε κάθε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς σκοπούς», υπογράμμισε ο Μπαρό.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε σχολιάσει επίσης τον θάνατο του Ντεράνκ, προκαλώντας αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που την παρακάλεσε να σταματήσει «να σχολιάζει όσα συμβαίνουν στους άλλους».

Ο Αμερικανός πρέσβης, που ανέλαβε τα καθήκοντά του το περασμένο καλοκαίρι, είχε ήδη κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου, μετά από δηλώσεις που έκανε, τις οποίες το Παρίσι έκρινε «απαράδεκτες», για την «ανεπαρκή δράση» του προέδρου Μακρόν κατά του αντισημιτισμού.

