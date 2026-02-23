search
ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026 23:44

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

narkoploio

Θανατηφόρα επιχείρηση κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανδρών. Το περιστατικό αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά επιχειρήσεων που έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 23 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή της United States Southern Command (Μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής – SOUTHCOM), στρατηγού Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, η ειδική δύναμη «Νότιο Δόρυ» προχώρησε σε «φονικό κινητικό πλήγμα» εναντίον σκάφους που, όπως υποστηρίζεται, επιχειρούσε για λογαριασμό «χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι το σκάφος κινούνταν σε γνωστές θαλάσσιες οδούς διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε ενεργά σε σχετικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν τρεις άνδρες, τους οποίους η ανακοίνωση χαρακτηρίζει «ναρκο-τρομοκράτες». Όπως διευκρινίζεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής Τραμπ

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλλει τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική ως απόδειξη της αυστηρής της στάσης απέναντι στα καρτέλ και τα δίκτυα λαθρεμπορίου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων επιχειρήσεων που έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες, με στόχο τον περιορισμό των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

