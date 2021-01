Wonder Woman: Η δύναμη είναι γένους θηλυκού!

Το να είσαι γυναίκα δεν ήταν ποτέ εύκολο.

Και όσο μεγαλώνει ένα κορίτσι, αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, οι γυναίκες φροντίζουν να …κάνουν τον κόσμο να γυρνά! Μητέρες, νοικοκυρές, εργαζόμενες ή ερωμένες, οφείλουν να είναι αποτελεσματικές, έξυπνες, εύστροφες, σεμνές και πανέμορφες, κάτι σαν υπερήρωες, δηλαδή. Βέβαια, όταν λέμε τη λέξη ήρωας, έρχεται στο μυαλό μας ένα από τα χιλιάδες «ηρωικά» αντρικά πρότυπα. Και στο Χόλυγουντ, όλοι οι μεγάλοι ήρωες είναι άντρες, ενώ οι γυναίκες έχουν συνήθως δευτερεύοντες και διακοσμητικούς ρόλους. Αυτό ήρθε να αλλάξει η ταινία Wonder Woman της οποίας η τρίτη συνέχεια παίζεται στους κινηματογράφους της Αμερικής με τεράστια επιτυχία εν μέσω κορωνοϊού!

Η πανέμορφη πριγκίπισσα των Αμαζόνων, Νταϊάνα Πρινς, κατά κόσμον Γκαλ Γκάντοτ, είναι η κόρη της Αμαζόνας Ιππολύτης και του Δία, ημίθεη και δεινή πολεμίστρια. Η αρχαία ελληνική μυθολογία έδωσε κάποια -λίγα- από τα στοιχεία του σεναρίου αλλά η απόδοση βασίστηκε στις χολιγουντιανές προδιαγραφές με τους καλούς, τους κακούς και τον τελικό θρίαμβο της Αμερικής! Η ταινία κέρδισε φανατικό κοινό λόγω της δυναμικής, ανεξάρτητης και παντοδύναμης πρωταγωνίστριας, αλλά και των φεμινιστικών της αναφορών. Άλλωστε, οι δημιουργοί του κόμικς, το ζεύγος Γουίλιαμ και Ελίζαμπεθ Μάρστον, εμπνεύστηκαν τον χαρακτήρα της Wonder Woman από το φεμινιστικό κίνημα της εποχής τους και κυρίως από τη Μάργκαρετ Χίγκινς Σάνγκερ, μιαν Αμερικανίδα μαχητική φεμινίστρια.

Μια γυναίκα που μπορεί να παλέψει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Από πάντα, οι γυναίκες αναλάμβαναν και «αντρικές» υποχρεώσεις όπως το κυνήγι και ο πόλεμος. Έχουν βρεθεί προϊστορικοί και αρχαίοι τάφοι με γυναικείους σκελετούς δίπλα σε μαχαίρια, ακόντια και εξοπλισμό κυνηγιού. Ανάμεσα σε λείψανα πολεμιστών Βίκινγκ του 10ου αιώνα ανακαλύφθηκαν αρκετά που ανήκαν σε γυναίκες. Στην ιστορία, οι Αμαζόνες ήταν ένας λαός κυνηγών και πολεμιστών από την Ευρασία, των οποίων οι γυναίκες απολάμβαναν πολλές ελευθερίες και πολεμούσαν στο πλευρό των αντρών.

Η Wonder Woman βασίζεται στη μυθολογική εκδοχή των Αμαζόνων. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένες στον πόλεμο, γυναίκες που αγαπούν τα άλογα και το κυνήγι, έχουν θεϊκή καταγωγή και λατρεύουν τη θεά του κυνηγιού, Άρτεμη. Ελεύθερες και ημίγυμνες στη φύση, αρνούνται τον γάμο, ασκούνται όλη μέρα στον πόλεμο και χορεύουν πυρρίχιους χορούς θυσιάζοντας άλογα στην θεά Κυβέλη!

Η Νταϊάνα Πρινς είναι ένα φεμινιστικό είδωλο στα όρια του μύθου και της ιστορίας. Καθώς είναι μεγαλωμένη σ’ ένα αποκλεισμένο από τον κόσμο, νησί, δεν γνωρίζει τους κοινωνικούς περιορισμούς του γυναικείου φύλου και όταν έρχεται αντιμέτωπη μ’ αυτούς, απλά δεν τους δέχεται. Αυτό το ηρωικό γυναικείο πρότυπο δεν έχει οφθαλμοφανείς αντιστοιχίες με τις σύγχρονες γυναίκες. Προφανώς, δεν είναι όλες πανέμορφες, μελαχρινές, με ατσάλινους κοιλιακούς και υπερδυνάμεις. Ταυτίζονται όμως με την δύναμη, το πάθος, το πείσμα και την γενναιότητα της Νταϊάνας που εκφράζει τη σύγχρονη γυναίκα η οποία αγωνίζεται να ξεπεράσει τον εαυτό της, παλεύει ενάντια στην ανισότητα, μοχθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, λαχταρά να σπουδάσει, να είναι ανεξάρτητη.

Η Wonder Woman εκφράζει τις σύγχρονες γυναίκες σ’ έναν κόσμο σχεδιασμένο με αντρικές προδιαγραφές, που σε κάθε τους βήμα τους υπενθυμίζει τι δεν μπορούν να κάνουν. Σ’ αυτόν τον κόσμο, εκείνες απαντούν just watch us!