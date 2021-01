Ρωσία: Αίτηση καταχώρησης του εμβολίου Sputnik V στην Ε.E.

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) κατέθεσε αίτηση για καταχώρηση του εμβολίου Sputnik V κατά της Covid-19 στην ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και περιμένει την αξιολόγησή του τον Φεβρουάριο, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να επιταχύνει την παγκόσμια διάθεσή του.

Το εμβόλιο Sputnik V έχει εγκριθεί για χρήση στην Αργεντινή, την Λευκορωσία, την Σερβία και άλλες χώρες.

Στον επίσημο λογαριασμό προώθησης του ρωσικού εμβολίου στο Twitter αναφέρεται ότι η ρωσική ομάδα και ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ( EMA) είχαν χθες συνάντηση αξιολόγησης του ρωσικού εμβολίου και ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα λάβει απόφαση για την έγκριση του εμβολίου με βάση τις αξιολογήσεις.

Sputnik V and European Medical Agency teams held the Scientific Review of #SputnikV on Jan 19. RDIF filed for Sputnik V registration in the EU and expects it to be reviewed in February. Based on these reviews EMA will decide on the authorization of Sputnik V for the EU. pic.twitter.com/dq7HNjOHVA