Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τις ενέσεις για την απώλεια βάρους;

Τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους, ή αλλιώς GLP-1, έχουν κάνει για πολλούς αυτό που οι δίαιτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν. Αυτό το συνεχές βουητό στο παρασκήνιο, που τους έλεγε να τρώνε ακόμα και όταν είναι χορτάτοι, έχει απενεργοποιηθεί.

Σε όσους δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να χάσουν βάρος τα φάρμακα αυτά έχουν δώσει ένα νέο σχήμα σώματος, μια νέα προοπτική και, σε πολλές περιπτώσεις, μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι: Μπορείς να τα παίρνεις για πάντα;

Αυτά τα φάρμακα μιμούνται το GLP-1, τη φυσική ορμόνη που ρυθμίζει την πείνα και οι πιθανές παρενέργειες από τη μακροπρόθεσμη χρήση τους, μόλις τώρα αρχίζουν να φαίνονται.

Και με περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο να πληρώνουν ιδιωτικά τις ενέσεις, η παρατεταμένη χρήση τους δεν είναι μια φθηνή προσπάθεια.

Τι συμβαίνει λοιπόν όταν προσπαθείς να σταματήσεις; Δύο γυναίκες, με δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες αλλά τον ίδιο στόχο – να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν – λένε την εμπειρία τους σε άρθρο του BBC.

«Είναι σαν ένας διακόπτης που ανοίγει και αμέσως πεθαίνεις της πείνας»

Η Τάνια Χολ έχει προσπαθήσει να σταματήσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους αρκετές φορές. Αλλά κάθε φορά που σταματάει τις ενέσεις, ο θόρυβος της τροφής επιστρέφει. Δυνατά.

Η Τάνια, διευθύντρια πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία, άρχισε να παίρνει Wegovy για να αποδείξει ένα επιχείρημα. Αφού άρχισε να κάνει τα εμβόλια, οι άνθρωποι την πλησίαζαν να την συγχαρούν για την απώλεια βάρους της και ένιωθε ότι της φέρονταν με περισσότερο σεβασμό.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της θεραπείας, η Τάνια δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ένιωθε συνέχεια ναυτία, είχε πονοκεφάλους και άρχισε ακόμη και να χάνει τα μαλλιά της, κάτι που μπορεί να μην οφείλεται άμεσα στο φάρμακο, αλλά είναι μια πιθανή παρενέργεια της ταχείας απώλειας βάρους.

«Τα μαλλιά μου έπεφταν σε τούφες», θυμάται. Ωστόσο έχανε βάρος.

Τώρα, μετά από περισσότερους από 18 μήνες, αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό πείραμα έχει μετατραπεί σε μια ολοκληρωτική αλλαγή στη ζωή της. Έχει χάσει 38 κιλά και έχει προσπαθήσει να ξεκολλήσει από το Wegovy αρκετές φορές.

Αλλά κάθε φορά, μέσα σε λίγες μόνο μέρες, λέει ότι τρώει τόσο πολύ φαγητό που νιώθει «εντελώς τρομοκρατημένη».

Πρέπει να συνεχίσει να παίρνει το φάρμακο και να ζήσει με όλες τις παρενέργειες που το συνοδεύουν ή να βουτήξει στο άγνωστο;

Η κατασκευάστρια εταιρεία του Wegovy, Novo Nordisk, δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τη θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και ότι «οι παρενέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως μέρος αυτού».

Η διακοπή των φαρμάκων για την απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει με «πήδημα από έναν γκρεμό», παρατηρεί ο γενικός ιατρός για θέματα lifestyle, Δρ. Hussain Al-Zubaidi.

«Συχνά βλέπω ασθενείς που το σταματούν όταν παίρνουν την υψηλότερη δόση επειδή έχουν φτάσει στον στόχο τους και μετά σταματούν».

Σύμφωνα με τον Δρ. Αλ-Ζουμπάιντι, αυτό μπορεί να είναι σαν να σε χτυπάει «χιονοστιβάδα ή τσουνάμι». Ο θόρυβος του φαγητού επιστρέφει την επόμενη ημέρα.

Λέει ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία υποδηλώνουν ότι, μεταξύ ενός και τριών ετών μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής, οι άνθρωποι θα δουν ένα «σημαντικό ποσοστό του βάρους» να επιστρέφει.

«Κάπου στην περιοχή του 60 με 80% του βάρους που χάσατε θα επιστρέψει».

Η Έλεν Όγκλεϊ είναι αποφασισμένη να μην αφήσει αυτό να συμβεί. Αποφάσισε να αρχίσει να παίρνει φάρμακα για την απώλεια βάρους επειδή είχε φτάσει σε ένα «σημείο καμπής» στη ζωή της. Το να ξεκινήσει με τον Μουντζαρό ήταν «η τελευταία της ευκαιρία να το κάνει σωστά», λέει. «Χαρούμενη ή λυπημένη πάντα έτρωγα υπερβολικά».

Αλλά όταν άρχισε τις ενέσεις, «όλα αυτά έσβησαν». Έπαιρνε το φάρμακο για 16 εβδομάδες προτού αρχίσει να μειώνει σταδιακά τη δοσολογία, μειώνοντάς την σε διάστημα έξι εβδομάδων. Έχασε 22 κιλά και καθώς συνέχιζε να χάνει βάρος, διαπίστωσε ότι μπορούσε να γυμνάζεται περισσότερο και όταν ένιωθε «πεσμένη», αντί να πάει στην κουζίνα, πήγαινε για τρέξιμο.

Αλλά όταν η Έλεν σταμάτησε το Μουντζαρό, άρχισε να βλέπει το βάρος της να αυξάνεται ραγδαία, κάτι που, όπως λέει, «μου μπέρδεψε λίγο το μυαλό».

Γι’ αυτόν τον λόγο η σωστή υποστήριξη είναι ζωτικής σημασίας, λέει ο Δρ. Αλ-Ζουμπάιντι. Ο βρετανικός φορέας φαρμάκων, Nice, έχει συστήσει στους ασθενείς να λαμβάνουν τουλάχιστον ένα χρόνο συνεχούς συμβουλευτικής και εξατομικευμένων σχεδίων δράσης μετά τη διακοπή της θεραπείας, βοηθώντας τους να κάνουν πρακτικές αλλαγές στη ζωή τους, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους και, το πιο σημαντικό, να παραμείνουν υγιείς.

Αλλά για όσους πληρώνουν ιδιωτικά για τα φάρμακα, όπως η Τάνια και η Έλεν, αυτό το είδος υποστήριξης δεν είναι πάντα εγγυημένο.

Τους τελευταίους μήνες, το βάρος της Τάνια έχει παραμείνει το ίδιο και αισθάνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή έχει μικρή επίδραση. Αλλά δεν πρόκειται να τη σταματήσει, λέει.

«Τα πρώτα 38 χρόνια της ζωής μου, ήμουν υπέρβαρη – τώρα είμαι 38 κιλά ελαφρύτερη», λέει η Τάνια.

«Όλα έχουν να κάνουν με την ύπαρξη μιας στρατηγικής εξόδου», εξηγεί ο Δρ. Αλ-Ζουμπάιντι. «Το ερώτημα είναι: ποιες είναι οι εμπειρίες αυτών των ανθρώπων μόλις σταματήσουν την ένεση;».

Ανησυχεί ότι χωρίς πρόσθετη υποστήριξη για τους ανθρώπους που κάνουν τη μετάβαση, η ανθυγιεινή σχέση της κοινωνίας με το φαγητό σημαίνει ότι λίγα θα αλλάξουν.

«Το περιβάλλον στο οποίο ζουν οι άνθρωποι πρέπει να προάγει την υγεία και όχι την αύξηση βάρους. Η παχυσαρκία δεν είναι ανεπάρκεια GLP-1», λέει.

Από ορισμένες απόψεις, πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε ένα παιχνίδι ρουλέτας απώλειας βάρους όταν πρόκειται να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή απώλειας βάρους. Παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής, η υποστήριξη, η νοοτροπία και ο χρόνος επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι μελλοντικές εξελίξεις μετά το GLP-1.

Η Τάνια συνεχίζει να παίρνει το φάρμακο και γνωρίζει πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της απόφασης.

Η Έλεν νιώθει ότι αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει. Έχει χάσει πάνω από 51 κιλά μέχρι τώρα.

«Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι η ζωή μετά τον Μουντζαρό μπορεί επίσης να είναι βιώσιμη», λέει.

Η Eli Lilly, η εταιρεία που παρασκευάζει το Mounjaro, αναφέρει ότι «η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Lilly» και ότι «συμμετέχει ενεργά» στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά πληροφοριών στις ρυθμιστικές αρχές και τους συνταγογράφους.

