Κουκουλόπουλος: «Πέμπτη θέση και πολύ μας είναι»

Επικριτικός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Π. Κουκουλόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σημερινής δημοσκόπησης.

Επικριτικός εμφανίστηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Π. Κουκουλόπουλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σημερινής δημοσκόπησης.

«Πέμπτη θέση και πολύ μας είναι», δήλωσε στο ραδιόφωνο του Realfm, ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Όπως στρώνεις, κοιμάσαι».

Παράλληλα, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, είπε πως «δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουμε ως ΠΑΣΟΚ στις εκλογές», αφήνοντας αιχμές για Παπανδρέου, Λοβέρδο και Χρυσοχοϊδη.

«Οι πασοκικές περικοκλάδες μας οδήγησαν εδώ. Είπαμε να γίνει η αλλαγή ηγεσίας ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά αλλά κάποιοι επέλεξαν τις προσωπικές τους προτεραιότητες από τις προτεραιότητες της χώρας», δήλωσε, ενώ μίλησε για «προσωπικούς σχεδιασμούς διαφόρων δελφίνων που δημιούργησαν το σημερινό ολισθηρό δρόμο για το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με την τροπολογία Λοβέρδου για τα φαρμακεία, ο Κουκουλόπουλος, τη χαρακτήρισε ως μη δεοντολογική, ενώ για τη δήλωση Χρυσοχοϊδη ότι δε διάβασε το μνημόνιο είπε: «Εγώ το διάβασα τρία μερόνυχτα. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε τα σκήπτρα του διασώστη της χώρας στον Σαμαρά που δυο χρόνια τώρα έκανε ρεσιτάλ ανευθυνότητας».

«Είναι η ώρα να βγούνε μπροστά τα ιστορικά στελέχη» συνέχισε ο υφυπουργός και τόνισε πως η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ.

«Ακόμη και έκτακτο συνέδριο μπορεί να γίνει για να παρθούν αποφάσεις. Αν δεν συζητήσουμε ειλικρινά και παραμείνουμε στα προσχηματικά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ως ΠΑΣΟΚ στις κάλπες» κατέληξε.