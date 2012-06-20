Πυρά κατά αστυνομικών στο Βύρωνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πυρά αγνώστων δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στις 22:40 το βράδυ της Τρίτης στο Βύρωνα.
Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Νικηφορίδη ο συνοδηγός του οχήματος πυροβόλησε προς τους άντρες της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται στην ευρύτερη περιοχή.
