Πυρά κατά αστυνομικών στο Βύρωνα

20.06.2012 06:06
Πυρά αγνώστων δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στις 22:40 το βράδυ της Τρίτης στο Βύρωνα.

Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν διερχόμενο αυτοκίνητο στην οδό Νικηφορίδη ο συνοδηγός του οχήματος πυροβόλησε προς τους άντρες της ΕΛ.ΑΣ. χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται στην ευρύτερη περιοχή.

