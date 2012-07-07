search
07.07.2012 11:46

Συναντήθηκαν Βενιζέλος-τρόικα

Με τους εκπροσώπους της τρόικας συναντήθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι εισηγητές Φ. Σαχινίδης και Π. Κουκουλόπουλος.

Ο κ. Βενιζέλος επέμεινε στην ανάγκη να συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και ένα νέο επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής προκειμένου τα επιμέρους βήματα που πρέπει να γίνουν να παραπέμπουν σε αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Έθεσε το ζήτημα της αναθεώρησης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αυτή προβλέπει και πρωτίστως το ζήτημα της παράτασης του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τρία έτη.

Τόνισε την ανάγκη να επανεκτιμηθούν σε ρεαλιστική βάση τα μακροοικονομικά δεδομένα και ιδίως η ύφεση για το 2012 που θα είναι μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να κινηθεί όλη η συζήτηση στο πλαίσιο των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προβλέπουν ρητά τη φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή και ένα νέο πιο δυναμικό ρόλο για την ΕΚΤ και το EFSF/ESM.

Επίσης έγινε αναλυτική συζήτηση για την επιτάχυνση των ρυθμών στις διαθρωτικές αλλαγές και στις ιδιωτικοποιήσεις καθώς και στην ανάγκη να υποστηριχθεί η Ελλάδα από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη στη συγκρότηση του απολύτως αναγκαίου αναπτυξιακού αλλά και του κοινωνικού πακέτου.

Οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν μετά από περίπου 15 ημέρες οπότε και επιστρέφει η τρόικα  στην Αθήνα.

