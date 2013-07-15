search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2013 09:48

Στο ΟΑΚΑ, στις 31 Ιουλίου, θα γίνει τελικώς η συναυλία του Roger Waters

15.07.2013 09:48
Στο ΟΑΚΑ, στις 31 Ιουλίου, θα γίνει τελικώς η συναυλία του Roger Waters - Media

Επανέρχεται στον αρχικό τόπο διεξαγωγής η συναυλία του θρυλικού μέλους των Pink Floyd, Roger Waters, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια που προσκάλεσε σε πολλούς κατόχους εισιτήριων η αλλαγή ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής της.

Επανέρχεται στον αρχικό τόπο διεξαγωγής η συναυλία του θρυλικού μέλους των Pink Floyd, Roger Waters, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια που προσκάλεσε σε πολλούς κατόχους εισιτήριων η αλλαγή ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής της.
 
Οι διοργανωτές της συναυλίας «The Wall» είχαν ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την μετάθεση της ημερομηνίας από 31 Ιουλίου για την 1η Αυγούστου και την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής στο «Terravibe Park» στη Μαλακάσα.
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

nova_kids_watch_adv
ADVERTORIAL

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

skorda-new
LIFESTYLE

Make a Wish: «Λύγισε» η Φαίη Σκορδά με την εξομολόγηση της Ραφαέλας (Video)

david-gilmour
ΜΟΥΣΙΚΗ

Pink Floyd: To «Wish you were here» επέστρεψε στην κορυφή των charts – Κατέρριψε το ρεκόρ των Beatles

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:31
putin_macron_table_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Μακρόν επικροτεί τις δηλώσεις Πούτιν για διάλογο – «Ψήνεται» διμερής συνάντηση

kerastars_ypertameio
ADVERTORIAL

Υπερταμείο/Growthfund: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης

nova_kids_watch_adv
ADVERTORIAL

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

1 / 3