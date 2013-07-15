Στο ΟΑΚΑ, στις 31 Ιουλίου, θα γίνει τελικώς η συναυλία του Roger Waters

Επανέρχεται στον αρχικό τόπο διεξαγωγής η συναυλία του θρυλικού μέλους των Pink Floyd, Roger Waters, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια που προσκάλεσε σε πολλούς κατόχους εισιτήριων η αλλαγή ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής της.

Οι διοργανωτές της συναυλίας «The Wall» είχαν ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα την μετάθεση της ημερομηνίας από 31 Ιουλίου για την 1η Αυγούστου και την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής στο «Terravibe Park» στη Μαλακάσα.

