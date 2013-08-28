Εβδομηντάχρονο, αλλά χωρίς ρυτίδες το Φεστιβάλ Βενετίας…

Μπορεί το αρχαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο να κλείνει τα 70 του χρόνια, αλλά καταφέρνει πάντα κάθε χρόνο τέτοια εποχή να στρέφει την προσοχή στο νησί Λίντο της Βενετίας και να εντάσσει στο πρόγραμμά του το παρελθόν, τιμώντας και το μέλλον – το 3D βρίσκει τον χώρο του στις ταινίες έναρξης και λήξης, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιλεγμένες ταινίες θα προβάλλονται καθημερινά σε on line streaming.

Μπορεί το αρχαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο να κλείνει τα 70 του χρόνια, αλλά καταφέρνει πάντα κάθε χρόνο τέτοια εποχή να στρέφει την προσοχή στο νησί Λίντο της Βενετίας και να εντάσσει στο πρόγραμμά του το παρελθόν, τιμώντας και το μέλλον – το 3D βρίσκει τον χώρο του στις ταινίες έναρξης και λήξης, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιλεγμένες ταινίες θα προβάλλονται καθημερινά σε on line streaming. Σε αυτό το κλίμα συναντιέται και το παρελθόν με το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας. Η 70ή Μόστρα είναι αφιερωμένη εξ ημισείας στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Φεντερίκο Φελίνι, και αυτό γίνεται ευδιάκριτο από την αφίσα που συνδυάζει εικονογραφικά τις ταινίες «Μια αιωνιότητα και μια μέρα» και «Το πλοίο φεύγει», ενώ στο διαγωνιστικό τμήμα συναντάμε τη δεύτερη μόλις ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά «Miss Violence». Ελληνικό χρώμα θα υπάρχει και στο project «Venezia 70 – Future reloaded», αφού μεταξύ των 70 σκηνοθετών που συμμετέχουν είναι και οι Γιώργος Λάνθιμος και Αθηνά Ραχήλ Τσαγκάρη.



Το 70ό Φεστιβάλ Βενετίας άνοιξε μόλις χτες με το πολυαναμενόμενο «Gravity» του Αλφόνσο Κουαρόν με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Σάντρα Μπούλοκ, το οποίο στην Ελλάδα θα δούμε μέσα στον Νοέμβριο, και θα κλείσει στις 7 Σεπτεμβρίου με τη νέα ταινία του Τιερί Ραγκομπέρτ «Amazonia».



Στο διαγωνιστικό τμήμα ο Αλέξανδρος Αβρανάς θα έρθει αντιμέτωπος με ταινίες όπως αυτές των Τέρι Γκίλιαμ («The Zero Theorem»), Φιλίπ Γκαρέλ («La Jalousie»), Στίβεν Φρίαρς («Philomena»), Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν («Joe»), Ξαβιέ Ντολάν («Tom a la Ferme»), Τσάι Μινγκ-Λιανγκ («Stray Dogs»), Χαγιάο Μιγιαζάκι («Kaze Tachinu») και Έρολ Μόρις («The Unknown Known»), ενώ εκτός συναγωνισμού θα προβληθούν οι νέες δημιουργίεςτων Κιμ Κι-ντουκ («Moebius»), ΠατρίςΛεκόντ («Une Promesse»), Πολ Σρέιντερ («The Canyons»), Λούκας Μούντισον («We Are the Best»), Σίον Σόνο («Why Don’t you Play in Hell?»), Τζον Κροκίντας(«Kill Your Darlings») κ.ά.



Την απόφαση για το ποιος θα πάρει τον Χρυσό Λέοντα και τα υπόλοιπα βραβεία θα πάρει η κριτική επιτροπή, τηςοποίαςφέτοςπροεδρεύει ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και αποτελείται από τους Μαρτίνα Γκέντεκ, Πάμπλο Λαράιν, Ρενάτο Μπέρτα, Ζιανγκ Γουέν, Αντρέα Άρνολντ, Βιρζινί Λεντογιέν, Ρουίτσι Σακαμότο και Κάρι Φίσερ. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι η Μόστρα διαθέτει και… «μόστρα», ήτοι ένα διάσημο κόκκινο χαλί, το οποίο πατάνε πολλοί και μεγάλοι αστέρες του κινηματογράφου κάθε χρόνο, εβδομήντα χρόνια τώρα…