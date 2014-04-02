search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 05:05
02.04.2014 14:57

Κουκουλόπουλος: Άγριο φαρ ουεστ το επεισόδιο υιού Μπαλτάκου και Χ.Α. (Video)

Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου με τον γιο του Τάκη Μπαλτάκου και χρυσαυγιτών βουλευτών ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος.

Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου με τον γιο του Τάκη Μπαλτάκου και χρυσαυγιτών βουλευτών ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος.

«Αυτό που αντίκρισα ήταν πρωτοφανείς σκηνές, με ξυλοδαρμούς που μόνο στο άγριο φαρ ουεστ του κινηματογράφου βλέπουμε. Αυτές οι συμπεριφορές, που δεν γίνονται ούτε στις χειρότερες στιγμές του χουλιγκανισμού στα γήπεδα, δεν έχουν καμία σχέση στο κοινοβούλιο», είπε.
 
Παράλληλα ζήτησε από τον πρόεδρο της βουλής και τη φρουρά της βουλής να διερευνήσουν τα γεγονότα.

(Το βίντεο είναι από το enikos.gr)

