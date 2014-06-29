Τέσσερις τρόποι για να ξεπεράσετε το hangover συν ένας απόλυτα αποτελεσματικός!

Αν για άλλη μία Κυριακή, έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι με ένα κεφάλι «καζάνι», στομάχι «μύλο» και γεύση «παντόφλα», αυτοί είναι οι πέντε καλύτεροι τρόποι για να ξεπεράσετε τις παρενέργειες από το αλκοόλ.

1. Hair of the Dog





Η έκφραση είναι πολύ συνηθισμένη στην αγγλική διάλεκτο (δεν απορούμε γιατί) και αφορά σε ποτά που καταναλώνουμε για να ξεπεράσουμε τις ανεπιθύμητες πρωινές παρενέργειες του αλκοόλ. Αν και όλες οι κουλτούρες έχουν διαφορετικούς τρόπους να ξεπερνάνε το μεθύσι, όλοι συμφωνούν ότι ένα Bloody Mary το πρωί μετά το μεθύσι είναι το καλύτερο …φάρμακο.2. Χυμός από πίκλεςΟι χυμός από πίκλες περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό «αλμυρών» ηλεκτρολυτών και βοηθάει το σώμα να ξεπεράσει τα συμπτώματα από ένα βράδυ κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ.3. Καλό πρωινόΑν και τις περισσότερες φορές, μετά από ένα μεθύσι δεν έχουμε διάθεση για φαγητό, έρευνες έχουν αποδείξει ότι ένα καλό πρωινό μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα και σύμφωνα με τους επιστήμονες, το τι νιώθουμε είναι ο μισός δρόμος για να καταφέρουμε αυτό που επιθυμούμε.4. ΑσπιρίνηΟι Κορεάτες είναι ανάμεσα στους λαούς με την μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ ανά άτομο. Άρα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα οι έρευνες που έρχονται από εκεί. Οι κορεάτες ερευνητές υποστηρίζουν ότι μία ασπιρίνη πριν τον ύπνο και ένα ποτήρι νερό βοηθούν στην αντιμετώπιση των πρωινών συμπτωμάτων. Βέβαια τονίζουν ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στο στομάχι.5. Ο απόλυτος τρόπος να αποφύγετε τα συμπτώματα

Ο μοναδικός τρόπος να αποφευχθούν τα πρωινά συμπτώματα είναι πολύ απλά να μην πιείτε τόσο πολύ ώστε αυτά τα συμπτώματα να μην εμφανιστούν το επόμενο πρωί. Είναι λίγο …ξενέρωμα, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος;

Πηγή: huffingtonpost.com

