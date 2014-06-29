Τέσσερις τρόποι για να ξεπεράσετε το hangover συν ένας απόλυτα αποτελεσματικός!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αν για άλλη μία Κυριακή, έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι με ένα κεφάλι «καζάνι», στομάχι «μύλο» και γεύση «παντόφλα», αυτοί είναι οι πέντε καλύτεροι τρόποι για να ξεπεράσετε τις παρενέργειες από το αλκοόλ.
Αν για άλλη μία Κυριακή, έχετε σηκωθεί από το κρεβάτι με ένα κεφάλι «καζάνι», στομάχι «μύλο» και γεύση «παντόφλα», αυτοί είναι οι πέντε καλύτεροι τρόποι για να ξεπεράσετε τις παρενέργειες από το αλκοόλ.
1. Hair of the Dog
Πηγή: huffingtonpost.com
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.