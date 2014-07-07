Νέο άλμπουμ από τους Pink Floyd, τον Οκτώβρη (Video )

Το άλμπουμ θα έχει τίτλο "Endless River" .και την αποκάλυψη για την κυκλοφορία του έκανε η σύζυγος του Ντέιβ Γκίλμορ, Πόλι Σάμσον.

Ο ήχος των Pink Floyd επιστρέφει τον Οκτώβριο. Έρχεται ένα νέο άλμπουμ που βασίζεται σε ηχογραφήσεις του 1994, με εμπνεύσεις του Ρικ Ράιτ, που έφυγε από τη ζωή το 2008, σε ηλικία 65 ετών χτυπημένος από καρκίνο.



Το άλμπουμ θα έχει τίτλο "Endless River" .και την αποκάλυψη για την κυκλοφορία του έκανε η σύζυγος του Ντέιβ Γκίλμορ, Πόλι Σάμσον.



Οι Pink Floyd είχαν εμφανιστεί στην Αθήνα, στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, σε μια συναυλία που άφησε εποχή.

