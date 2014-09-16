Σύλληψη πέντε ατόμων για μαστροπεία

Δικογραφία για μαστροπεία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε βάρος δύο ημεδαπών και τριών αλλοδαπών.



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ,



«από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δύο (2) ημεδαπών (άνδρας & γυναίκα), ηλικίας 39 και 35 ετών αντίστοιχα, καθώς και τριών αλλοδαπών γυναικών, ηλικίας 43, 31 και 28 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για μαστροπεία.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίστηκαν δύο (2) ελεύθερα προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν ερωτικά ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής ή διαδικτυακής συνεννόησης, έναντι χρηματικού αντιτίμου.



Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας αναλύθηκαν διαδικτυακά ίχνη και οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας, ενώ προέκυψε ότι αυτοί αντιστοιχούν στην ημεδαπή και τις τρεις (3) αλλοδαπές.



Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή του 39χρονου ημεδαπού, ο οποίος ήταν συντονιστής και διαχειριστής του επίμαχου προφίλ στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία (1) συσκευή tablet .



Σημειώνεται ότι τόσο 39χρονος ημεδαπός, όσο και οι τέσσερις (4) γυναίκες, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.»