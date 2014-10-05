search
05.10.2014 13:08

Έλληνας μετανάστης στην Κόστα Ρίκα, μπλεγμένος σε κύκλωμα εμπορίας οργάνων

Κύκλωμα εμπορίας οργάνων εξαρθρώθηκε στην Κόστα Ρίκα, με έναν Έλληνα μετανάστη από τον Πειραιά, να βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων. Ο Δ. Κ. είχε εστιατόριο – πιτσαρία απέναντι από το νοσοκομείο «Καλντερόν Γουάρδια» στο Σαν Χοσέ.

Κύκλωμα εμπορίας οργάνων εξαρθρώθηκε στην Κόστα Ρίκα, με έναν Έλληνα μετανάστη από τον Πειραιά, να βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων. Ο Δ. Κ. είχε εστιατόριο – πιτσαρία απέναντι από το νοσοκομείο «Καλντερόν Γουάρδια» στο Σαν Χοσέ.
 
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», ο Δ.Κ. κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως μεσάζων στο κύκλωμα και ότι έβρισκε ασθενείς από άλλες χώρες και κυρίως από την Ελλάδα, που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν μεγάλα ποσά για μεταμόσχευση νεφρού.
 
Το άλλο βήμα ήταν η επαφή με φτωχούς ανθρώπους που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν, επ’ αμοιβή όργανά τους. Μετά τους «διοχέτευε» σε γιατρούς που έκαναν τις επεμβάσεις και τα πράγματα έπαιρναν το δρόμο τους.
 
Ο Δ.Κ. έφυγε από την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 90, πήγε στην Κόστα Ρίκα, νυμφεύθηκε και πήρε την υπηκοότητα της συζύγου του. Έχει λευκό ποινικό μητρώο. Την επόμενη εβδομάδα λήγουν τα περιοριστικά μέτρα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, που του έχουν επιβληθεί.
 
Άνθρωποι που τον γνωρίζουν λένε πως η όλη ιστορία είναι μια παρεξήγηση και απλά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον Δ.Κ. επειδή είχε εστιατόριο κοντά στο νοσοκομείο.
 
Το εμπόριο οργάνων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, όχι μόνον στην Κόστα Ρίκα, αλλά σε όλη τη γη. Ειδικά στην Κόστα Ρίκα άρχισε να εμφανίζεται έντονα από το 1974 και υπολογίζεται πως κάθε χρόνο πάνω από 50.000 άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για ιατρικούς λόγους.
 
Πάντως η συγκεκριμένη ιστορία με την αποκάλυψη του κυκλώματος εμπορίας οργάνων, τάραξε τα νερά, θορύβησε την ιατρική κοινότητα και ειδικά του γιατρούς που ειδικεύονται στις μεταμοσχεύσεις, καθώς φοβούνται μήπως βρεθούν μπλεγμένοι και καταλήξουν κατηγορούμενοι.  
 
Υπάρχουν και Έλληνες ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι πήγαν να κάνουν μεταμόσχευση σε χώρες εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου Προγράμματος Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΥΣΕ) την περίοδο 1994 – 2013, πενήντα Έλληνες ταξίδεψαν για μεταμόσχευση στην Ινδία, 12 στο Πακιστάν, δύο στη Συρία και δύο στην Κόστα Ρίκα, ενώ άλλοι 11 μεταμοσχευμένοι δεν δήλωσαν σε ποια χώρα χειρουργήθηκαν.
 

