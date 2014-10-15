search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 16:39
15.10.2014 15:54

Σοβαρές δηλητηριάσεις και θάνατοι από κατανάλωση άγριων μανιταριών – Τι συστήνει το υπ. Υγείας

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπ. Υγείας, μετά τα αυξανόμενα περιστατικά σοβαρών δηλητηριάσεων πολιτών από άγρια μανιτάρια, που έχουν οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο.

 
Την απόλυτη αποφυγή κατανάλωσης άγριων μανιταριών, τα οποία συλλέγονται από τους ίδιους τους πολίτες, συστήνει το υπουργείο Υγείας, μετά τα αυξανόμενα περιστατικά σοβαρών δηλητηριάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, από αρχές Σεπτέμβρη έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 42 περιστατικά σοβαρών δηλητηριάσεων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων καταγράφηκε θάνατος 44χρονης γυναίκας, ενώ παιδί 2,5 ετών βρίσκεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων εξαρτάται από την ποσότητα κατανάλωσης των ακατάλληλων μανιταριών. Στην Ελλάδα φύονται περίπου 2.000 είδη μανιταριών, αλλά κυρίως δύο είναι τα είδη (muscaria και phalloides), που προκαλούν δηλητηρίαση με διαφορετικής βαρύτητας συμπτώματα, (έμετοι, διάρροιες, εφιδρώσεις, βραδυκαρδίες κλπ), και με διαφορετικό χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων μετά το γεύμα: στην περίπτωση του είδους muscaria από 2 έως 4 ώρες, ενώ για το είδος phalloides που προκαλεί και την πιο επικίνδυνη δηλητηρίαση, η έναρξη των συμπτωμάτων προσδιορίζεται σε 6 με 24 ώρες. Στην περίπτωση αυτή, μία ελάχιστη ποσότητα κατανάλωσης από ένα παιδί, μπορεί να είναι θανατηφόρος. Εάν δεν δοθεί άμεσα η κατάλληλη θεραπεία (αντίδοτο που ονομάζεται σιλλιμπινίνη) μέσα σε 24 με 48 ώρες μετά τα πρώτα συμπτώματα, μπορεί να εμφανιστούν και διαταραχές της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας έως και ηπατική ανεπάρκεια. Κάθε χρόνο καταγράφονται στη χώρα 80 έως 140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια, λόγω της άγνοιας του πληθυσμού και της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ εδωδίμων και μη, που βασίζεται μόνο σε ειδικές μεθόδους ταυτοποίησης.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας με εγκυκλίους της, θα ενημερώσει όλες τις υγειονομικές Αρχές, τον ΕΦΕΤ και άλλους συναρμόδιους φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και στου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

