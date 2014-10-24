ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:49
24.10.2014 17:57

Ιταλία: Αθωώθηκαν οι Dolce και Gabbana για τις κατηγορίες φοροδιαφυγής

24.10.2014 17:57
Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αθώωσε τους σχεδιαστές μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα από την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Για την ίδια υπόθεση, στις 30 του περασμένου Απριλίου, το εφετείο του Μιλάνου είχε καταδικάσει τους δυο παγκοσμίου φήμης ιταλούς μόδιστρους σε φυλάκιση ενάμιση έτους.

 
Το εφετείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχε αποφανθεί ότι η φοροδιαφυγή είχε σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί χάρη στην δημιουργία της εταιρίας Gado, στο Λουξεμβούργο, χώρο στην οποία υπάρχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας, όμως, αποφάσισε ότι «το εν λόγω αδίκημα δεν υφίσταται», αθωώνοντας, εκτός από τους σχεδιαστές, και τους δυο Ιταλούς μάνατζερ Κριστίνα Ρουέλα και Τζουζέπε Μινόνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ερμηνείες της απόφασης του ιταλικού δικαστηρίου, η αθώωση των κατηγορουμένων αποδεικνύει έμμεσα ότι η Gado δεν ήταν εικονική εταιρία αλλά είχε λόγο ύπαρξης και συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το εφετείο του Μιλάνου, αντίθετα, τον περασμένο Απρίλιο είχε θεωρήσει ότι οι δυο μόδιστροι απέκρυψαν από το ιταλικό φορολογικό σύστημα, εισπράξεις διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, χάρη στην δημιουργία της εταιρίας, με έδρα το Λουξεμβούργο.

