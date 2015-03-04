Ο Αρμάνι κατηγορεί την Μαντόνα για την περίφημη τούμπα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο δημιουργός της επίμαχης κάπας που φόρεσε η Μαντόνα στα «Brit Awards» δίνει την δική του εκδοχή για την περιβόητη τούμπα της
Ο Τζορτζιο Αρμάνι που σχεδίασε την επίμαχη κάπα της Μαντόνα στα Brit Awards τοποθετήθηκε για την περιβόητη τούμπα της υποστηρίζοντας φυσικά τη δημιουργία του. Ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση, πετώντας μερικά καρφιά για την βασίλισσα της ποπ.
«Η Μαντόνα όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν πάντα πολύ δύσκολη. Και έτσι έχουν τα πράγματα», τόνισε ο Αρμάνι απαντώντας στη δήλωση της Μαντόνα. Και συνέχισε: «Η συγκεκριμένη κάπα είχε έναν γάντζο αλλά η Μαντόνα ήθελε το ρούχο να δένει. Ωστόσο δεν ήταν ικανή να τη λύσει μόνη της. Αυτό συνέβη!».
