Ο Αρμάνι κατηγορεί την Μαντόνα για την περίφημη τούμπα

Ο δημιουργός της επίμαχης κάπας που φόρεσε η Μαντόνα στα «Brit Awards» δίνει την δική του εκδοχή για την περιβόητη τούμπα της

Ο Τζορτζιο Αρμάνι που σχεδίασε την επίμαχη κάπα της Μαντόνα στα Brit Awards τοποθετήθηκε για την περιβόητη τούμπα της υποστηρίζοντας φυσικά τη δημιουργία του. Ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση, πετώντας μερικά καρφιά για την βασίλισσα της ποπ.

«Η Μαντόνα όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν πάντα πολύ δύσκολη. Και έτσι έχουν τα πράγματα», τόνισε ο Αρμάνι απαντώντας στη δήλωση της Μαντόνα. Και συνέχισε: «Η συγκεκριμένη κάπα είχε έναν γάντζο αλλά η Μαντόνα ήθελε το ρούχο να δένει. Ωστόσο δεν ήταν ικανή να τη λύσει μόνη της. Αυτό συνέβη!».