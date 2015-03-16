Μαρκόπουλος στο Μέγαρο με «Ελεύθερους πολιορκημένους»

Tο εμβληματικό μουσικό του έργο “Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” σε ποίηση του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, παρουσιάζει και διευθύνει ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος την Κυριακή 22 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραμονές της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Tο εμβληματικό μουσικό του έργο “Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” σε ποίηση του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, παρουσιάζει και διευθύνει ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος την Κυριακή 22 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παραμονές της επετείου της 25ης Μαρτίου. Συμμετέχουν ο Γιώργος Νταλάρας, ο Vassilikos, ο βαρύτονος Κωστής Κωνσταντάρας, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ως αφηγήτρια, η χορωδία “ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ” και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΝΕΡΙΤ.

Το έργο αντανακλά διαχρονικά τα αιτήματα αξιοπρέπειας και ελευθερίας που τόσο μας απασχολούν και στις μέρες μας. Ο συνθέτης θεωρεί ότι σήμερα το έργο εστιάζεται αφενός σε τρεις σημαίνουσες λέξεις που εκφράζονται ως συλλαλητήριο “Λόγο, Έργο, Νόημα” και αφετέρου “στην εμπέδωση του ορίζοντα της τέχνης ”. Η σύνθεση που θα παρουσιαστεί στις 22 Μαρτίου βασίζεται στη νέα ενορχήστρωση που έκανε ο συνθέτης την δεκαετία του ‘80 για συμφωνική ορχήστρα με τη συμμετοχή των ελληνικών οργάνων (λαούτο, σαντούρι, νταούλι) αλλά και στη σημερινή, επιμέρους επεξεργασία, όλου του μουσικού έργου.

Οι “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι” κυκλοφόρησαν σε δίσκο το 1977, με ερμηνευτές τους Νίκο Ξυλούρη, Λάκη Χαλκιά, Ηλία Κλωναρίδη και αφηγήτρια την ηθοποιό Ειρήνη Παπά. Συμμετείχε η ερασιτεχνική μικτή χορωδία της Πρέβεζας, σε διδασκαλία Γιώργου Κακίτση και ορχήστρα 16 οργάνων, μέσα στα οποία περιλαμβάνονταν και ελληνικά όργανα. Έτσι μαζί με την τρομπέτα, το τρομπόνι, το κλαρινέτο, το όμποε, τα έγχορδα, τα τύμπανα και το πιάνο, συνήχησαν το σαντούρι, το λαούτο, το λαϊκό κλαρίνο, οι κιθάρες, το κανονάκι και το νταούλι.

Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη σίτιση παιδιών αδύναμων οικονομικά οικογενειών του φιλανθρωπικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή»



ΙΝFO

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη)

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

Ώρα έναρξης: 20.00.

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη: 48€, Α’ Ζώνη: 37€, Β’ Ζώνη: 25€, Γ’ Ζώνη: 15€

Περιορισμένες θέσεις για φοιτητές και ανέργους στα 10€