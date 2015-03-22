search
22.03.2015

Πρώην κουνελάκι «καίει» τον Χέφνερ – Κόλαση η ζωή στην έπαυλη (photos)

Βιβλίο για τις μαρτυρικές όπως ισχυρίζεται στιγμές που ζούσε στην έπαυλη του Playboy ετοιμάζει το πρώην κουνελάκι και μία από τις τρεις επίσημες πρώην ερωμένες του Χιου Χέφνερ, Χόλι Μάντισον.

H 35χρονη Χόλι Μάντισον, ήταν μία από τις τρεις επίσημες ερωμένες του Χιού Χέφνερ και πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «The girls next door». Ωστόσο αν και το περίμενε ο Χ. Χέφνερ δεν της ζήτησε ποτέ να τον παντρευτεί και επέλεξε άλλο κουνελάκι. Έτσι επήλθε και η οριστική ρήξη.

Τώρα λοιπόν που η Μάντισον έχει αφήσει στο παρελθόν την έπαυλη και τον Χέφνερ, παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδάκι αποφάσισε να μιλήσει για όλα όσα ζούσε στην «ονειρεμένη» όπως όλοι νομίζουν έπαυλη του Playboy.

Στο βιβλίο με τα απομνημονεύματα της αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της διάσημης έπαυλης και τις άσχημες εμπειρίες που είχε εκεί και την οδήγησαν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας.

Όπως γράφει η ίδια στο βιβλίο της, τα πισώπλατα «μαχαιρώματα» ανάμεσα στα κουνελάκια ήταν καθημερινό φαινόμενο και η καθημερινότητα της πολύ σκληρή γεμάτη καταπίεση και κανόνες.

Με μεγάλο θάρρος, η Χόλι μιλάει για τη ζωή στην έπαυλη, τα ναρκωτικά, το σεξ, τις καταχρήσεις και το πραγματικό backstage της φαινομενικά λαμπερής ζωής του Χιού Χέφνερ.

