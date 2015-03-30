Σχολιαστής χόκεϊ «έφαγε» το πακ κατακούτελα! (Video)

Ο Μπράιαν Ένγκμπλομ, σχολιαστής αγώνων χόκεϊ επί πάγου στο NBC Sports είδε το πακ να του ‘ρχεται κατακούτελα αλλά δεν πτοήθηκε ιδιαίτερα!

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια του αγώνα των Πένγκουινς με τους Σαρκς στο Πίτσμπουργκ.

Ο σχολιαστής αποκόμισε ένα βαθύ σχίσιμο στο μέτωπο και αποχώρησε προσωρινά από το πόστο του, ωστόσο δεν πήγε ούτε στο νοσοκομείο, ούτε στο σπίτι του για να αναρρώσει.

Επέστρεψε λίγο αργότερα στα καθήκοντα του στην περιγραφή του αγώνα, με έξι ράμματα στο κούτελο κι ένα πλατύ χαμόγελο.

Αυτό θα πει επαγγελματισμός.

Δείτε το βίντεο:

