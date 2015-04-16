Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γεωργίου: Όταν αρρώστησε ο γιος μου άσπρισαν τα μαλλιά μου (Video)

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον Θοδωρή Αθερίδη και την εκπομπή «Αργά» ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του.

Όπως αναφέρει το star.gr, ο γιος του δημοσιογράφου, Τάσος, διαγνώσθηκε στην ηλικία των 10 με την «Αταξία του Φρίντριχ», μια κληρονομική πάθηση, που «χτυπά» τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα περιφερειακά νεύρα.

«Όταν αρρώστησε ο γιος μου το 1992 και τον πήγα στην Αγγλία και έμαθα τα καθέκαστα… Έπαθε μια σπάνια ασθένεια. Ένα παιδί στο 1,5 εκατομμύριο το παθαίνει αυτό. Αταξία του Φρίντριχ λέγεται. Είναι ανίατη, κληρονομική, το κληρονόμησε και από μένα και από τη μητέρα του. Εγώ και η μαμά του είμαστε φορείς. Τώρα είναι 33 ετών, σε αναπηρική πολυθρόνα. Τα πόδια έχουν παραλύσει, τα χέρια του τα κουνάει» ανέφερε ο Γιώργος Γεωργίου.

«Όταν μας είπε ο γιατρός τι περιμένει τον Τάσο κι εμάς, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο το βράδυ, δεν κοιμήθηκα. Το πρωί που σηκώθηκα, πάω να πλυθώ και βλέπω τα μαλλιά μου άσπρα. Αρχίζω να μασάω ψωμί ψίχα και έσπαγαν τα δόντια μου».