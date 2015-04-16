search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:13
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2015 12:23

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γεωργίου: Όταν αρρώστησε ο γιος μου άσπρισαν τα μαλλιά μου (Video)

16.04.2015 12:23
Γιώργος Γεωργίου: «Από τον τζόγο καταστράφηκε η οικογένειά μου» (Video) - Media

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον Θοδωρή Αθερίδη και την εκπομπή «Αργά» ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του.

 

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον Θοδωρή Αθερίδη και την εκπομπή «Αργά» ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του.

Όπως αναφέρει το star.gr, ο γιος του δημοσιογράφου, Τάσος,  διαγνώσθηκε στην ηλικία των 10 με την «Αταξία του Φρίντριχ», μια κληρονομική πάθηση, που «χτυπά» τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα περιφερειακά νεύρα.

«Όταν αρρώστησε ο γιος μου το 1992 και τον πήγα στην Αγγλία και έμαθα τα καθέκαστα… Έπαθε μια σπάνια ασθένεια. Ένα παιδί στο 1,5 εκατομμύριο το παθαίνει αυτό. Αταξία του Φρίντριχ λέγεται. Είναι ανίατη, κληρονομική, το κληρονόμησε και από μένα και από τη μητέρα του. Εγώ και η μαμά του είμαστε φορείς. Τώρα είναι 33 ετών, σε αναπηρική πολυθρόνα. Τα πόδια έχουν παραλύσει, τα χέρια του τα κουνάει» ανέφερε ο Γιώργος Γεωργίου.

«Όταν μας είπε ο γιατρός τι περιμένει τον Τάσο κι εμάς, γυρίσαμε στο ξενοδοχείο το βράδυ, δεν κοιμήθηκα. Το πρωί που σηκώθηκα, πάω να πλυθώ και βλέπω τα μαλλιά μου άσπρα. Αρχίζω να μασάω ψωμί ψίχα και έσπαγαν τα δόντια μου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

agrotes-bloko-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες στο Καρτερό

eleni-kalogeropoulou-new
MEDIA

Ελένη Καλογεροπούλου: «Είχα μείνει στο Ιράκ τέσσερις μήνες και είχα πάθει κατάθλιψη – Βυθιζόμουν σαν άνθρωπος» (Video)

alter_ego_media_logo
BUSINESS

Alter Ego Media: Διευρύνει παρουσία στο Live Entertainment με το 40% της Stages Network

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 10:12
taxi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Νέα απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τι είπε ο Λυμπερόπουλος

bar poto 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, αναζητούνται ιδιοκτήτης και υπάλληλος μπαρ στα Λεχαινά

agrotes-bloko-irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες στο Καρτερό

1 / 3