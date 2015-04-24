Μήπως η λύση για τη διακοπή του καπνίσματος κρύβεται στα «μαγικά μανιτάρια»;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το νοσοκομείο John Hopkins University της Βαλτιμόρης, αναφέρει πως μακροχρόνιοι καπνιστές κατάφεραν να κόψουν το κάπνισμα με τη βοήθεια μιας ουσίας που ονομάζεται ψιλοκυβίνη και περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια».
