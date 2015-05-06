search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:09
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2015 17:10

Ψηφίστηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες για τη Διαύγεια και τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων

06.05.2015 17:10
Ψηφίστηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες για τη Διαύγεια και τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια οι συνολικά 14 τροπολογίες (υπουργικές και βουλευτικές) που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αποκατάσταση αδικιών στη Δημόσια Διοίκηση μετά την ονομαστική ψηφοφορία, που προκάλεσε το Ποτάμι.

 

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια οι συνολικά 14 τροπολογίες (υπουργικές και βουλευτικές) που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αποκατάσταση αδικιών στη Δημόσια Διοίκηση μετά την ονομαστική ψηφοφορία, που προκάλεσε το Ποτάμι.

Μεταξύ των τροπολογιών, ψηφίστηκαν οι δύο υπουργικές που αφορούν τη Διαύγεια και την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από τη συνεδρίαση είχαν αποχωρήσει η ΝΔ, εκφράζοντας την έντονη αντίδραση για τον «καταιγισμό» των τροπολογιών, και το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας -πλην της αθρόας κατάθεσης άσχετων και αντισυνταγματικών τροπολογιών- και «σύγκρουση συμφερόντων» στο πρόσωπο του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίος και εισηγήθηκε το νομοσχέδιο.

«Ναι» στις τροπολογίες για τη μεταφορά των αποθεματικών των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην ΤτΕ ψήφισαν 153 βουλευτές (ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ) και 36 «όχι» (Ποτάμι, ΧΑ, ΚΚΕ). Θετική επίσης ψήφο έδωσαν στην τροπολογία για τη Διαύγεια 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, «όχι» ψήφισαν 36 βουλευτές από το Ποτάμι και τη ΧΑ, ενώ «παρών» δήλωσαν 6 βουλευτές του ΚΚΕ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

merz 32- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το καυτό καλοκαίρι του Φρίντριχ Μερτς: Φουντώνουν τα σενάρια αποπομπής του σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη της καγκελαρίας

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Περισσότεροι από 129.000 ταξιδιώτες φεύγουν από τα λιμάνια της Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pythwnas-jan-kopriva-p1SKuYXxqec-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλόριντα: Αιχμαλώτισε 96 πύθωνες σε δέκα ημέρες και κέρδισε 10.000 δολάρια σε διαγωνισμό

frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

metalleio_halkou_hrysou_skouries
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όταν η Eldorado Gold αθετεί τις συμφωνίες της

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

melania trump 66- new
LIFESTYLE

Παρά την εμπορική αποτυχία και τις κακές κριτικές ετοιμάζεται το sequel του «Melania»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:08
KOUTSOUMPAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κουτσούμπας στο TikTok για κόστος διακοπών: «Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν αρχίσει»

troxaio_serres_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων του τραγικού τροχαίου – «Τα έχασα όλα» (Video)

thalassa_navagosostis_0706_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Ιταλίδας τουρίστριας χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού ναυαγοσώστη

1 / 3