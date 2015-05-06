Ψηφίστηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες για τη Διαύγεια και τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια οι συνολικά 14 τροπολογίες (υπουργικές και βουλευτικές) που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αποκατάσταση αδικιών στη Δημόσια Διοίκηση μετά την ονομαστική ψηφοφορία, που προκάλεσε το Ποτάμι.

Ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια οι συνολικά 14 τροπολογίες (υπουργικές και βουλευτικές) που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αποκατάσταση αδικιών στη Δημόσια Διοίκηση μετά την ονομαστική ψηφοφορία, που προκάλεσε το Ποτάμι.

Μεταξύ των τροπολογιών, ψηφίστηκαν οι δύο υπουργικές που αφορούν τη Διαύγεια και την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από τη συνεδρίαση είχαν αποχωρήσει η ΝΔ, εκφράζοντας την έντονη αντίδραση για τον «καταιγισμό» των τροπολογιών, και το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας -πλην της αθρόας κατάθεσης άσχετων και αντισυνταγματικών τροπολογιών- και «σύγκρουση συμφερόντων» στο πρόσωπο του κ. Κατρούγκαλου, ο οποίος και εισηγήθηκε το νομοσχέδιο.

«Ναι» στις τροπολογίες για τη μεταφορά των αποθεματικών των φορέων της γενικής κυβέρνησης στην ΤτΕ ψήφισαν 153 βουλευτές (ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ) και 36 «όχι» (Ποτάμι, ΧΑ, ΚΚΕ). Θετική επίσης ψήφο έδωσαν στην τροπολογία για τη Διαύγεια 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, «όχι» ψήφισαν 36 βουλευτές από το Ποτάμι και τη ΧΑ, ενώ «παρών» δήλωσαν 6 βουλευτές του ΚΚΕ.