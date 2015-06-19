Την έθεσαν σε διαθεσιμότητα γιατί μάθαινε τους μαθητές της να πίνουν… τεκίλα!

Η Τερέζα Ερνάντες, μια καθηγήτρια χημείας στο Μεξικό, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη δουλειά της μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να διδάσκει στους μαθητές της πώς να πίνουν… τεκίλα

Η Τερέζα Ερνάντες, μια καθηγήτρια χημείας στο Μεξικό, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη δουλειά της μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να διδάσκει στους μαθητές της πώς να… πίνουν τεκίλα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας Πουέμπλα.

Η Ερνάντες δίδασκε σε δημόσιο σχολείο της Πολιτείας αυτής και τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα επ’ αόριστον, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται σε βάρος της για την “ανάρμοστη συμπεριφορά” της μέσα στην τάξη.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης η καθηγήτρια μάθαινε στους έφηβους μαθητές να καταπίνουν την τεκίλα “αφού οξυγονωθεί μέσα στο στόμα” και ότι το ποτό καλής ποιότητας θα πρέπει “να αφήνει καλή γεύση” μετά την κατάποσή του.

Στη συνέχεια η καθηγήτρια διακρίνεται να πλησιάζει τους μαθητές της κρατώντας στο χέρι ένα ποτήρι για να τους βάλει να μυρίσουν το περιεχόμενό του ενώ παράλληλα εξηγεί πώς να… παραγγέλνουν το ποτό και να εξακριβώνουν την ποιότητά του.

Στο Μεξικό απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών να καταναλώνουν αλκοόλ.