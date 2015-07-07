search
07.07.2015 11:09

Ο γιος του Ντάνιελ ντέι Λιούις είναι ίδιος ο μπαμπάς του (Photos)

Ο 20χρονος Γκάμπριελ Κέιν είναι ο γιος του 58χρονου Ντάνιελ ντέι Λιούις και της 60χρονης Ιζαμπέλ Ατζανί. 

 

Είναι ο καρπός ενός μεγάλου έρωτα, αλλά και μας δύσκολης σχέσης. Ο 20χρονος Γκάμπριελ Κέιν είναι ο γιος του 58χρονου Ντάνιελ ντέι Λιούις και της 60χρονης Ιζαμπέλ Ατζανί.

Ο νεαρός εμφανίστηκε στο γκαλά της Vogue στο Παρίσι αφού κάνει καριέρα μοντέλου και παρόλο που τα μαλλιά του ήταν βαμμένα ξανθά, οι ομοιότητες με τον Ιρλανδό ηθοποιό ήταν εμφανείς. Πέρα από τα σκούρα φρύδια, ο μικρός έχει στο πρόσωπο τις χαρακτηριστικές γωνίες του μπαμπά του.

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούς και η Ιζαμπέλ Ατζανί είχαν σχέση από το 1989 έως το 1995. Οι φήμες μάλιστα, λένε ότι την ενημέρωσε για τον χωρισμό τους μέσω… φαξ. Πάντως όταν γεννήθηκε ο γιος τους είχαν ήδη χωρίσει.

Από το 1996 είναι παντρεμένος με την Ρεμπέκα Μίλερ, κόρη του Αμερικανού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ. Έχουν δύο παιδιά, 16 και 12 ετών.

Δεν είναι γνωστό εάν ο ντέι Λιούις έχει σχέσεις με τον Γκάμπριελ. Ωστόσο, ο μικρός έγραψε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στο facebook την ημέρα της γιορτής του πατέρα: «Χρόνια πολλά στον πιο συμπονετικό, υποστηρικτικό και αγαπησιάρη μπαμπά που θα μπορούσα να έχω». 

Οι ομοιότητες με τον Ιρλανδό ηθοποιό είναι εμφανείς

Ο Ντάνιελ ντέι Λιούις είναι παντρεμένος με την Ρεμπέκα Μίλερ και έχουν δύο παιδιά

