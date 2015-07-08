Η Ναστάζια Κίνσκι στην αφίσα του Φεστιβάλ Βενετίας

Το Φεστιβάλ Βενετίας αφιερώνει την αφίσα του σε δύο πρόσωπα του σινεμά: στην ηθοποιό Ναστάζια Κίνσκι και τον σκηνοθέτη Φρανσουά Τριφό.

Το 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (2 έως 12 Σεπτεμβρίου) αφιερώνει την αφίσα του σε δύο πρόσωπα του σινεμά: στην ηθοποιό Ναστάζια Κίνσκι και τον Φρανσουά Τριφό.

Στο κέντρο βρίσκεται το πρόσωπο της ηθοποιού, σε μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι από το «Παρίσι Τέξας» του Βιμ Βέντερς. Ενώ πίσω της ξεπροβάλλει σε μικρή διάσταση η εικόνα του Ζαν Πιερ Λεό από τα «400 χτυπήματα» του Τριφό.

«Και οι δύο φιγούρες είναι είδωλα του art house κινηματογράφου. Η Ναστάζια Κίνσκι είναι ορόσημο στο ανεξάρτητο σινεμά του ’80», ανακοίνωσε το φεστιβάλ.

Τις αφίσες του φεστιβάλ σχεδιάζει ο σκηνοθέτης Σιμόν Μάσι.