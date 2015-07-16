Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στον Πηνειό

Το πτώμα ενός άντρα, άνω των 50 ετών, εντοπίστηκε από περαστικό αργά χθες το βράδυ στον Πηνειό ποταμό, στην περιοχή της Τερψιθέας, λίγο έξω από τη Λάρισα.

Επιτόπου έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας και της 8ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ανέσυραν τη σωρό, σε προχωρημένη σήψη, από τα λασπωμένα νερά της κοίτης του ποταμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό επαίτη που κατοικούσε στη Λάρισα και τον τελευταίο καιρό είχε εξαφανιστεί.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα προέκυψε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.